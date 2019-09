Astralis over dem alle: Vi kan blive bedre

Det største inden for Counter-Strike.

I alt har holdet vundet en major hele fire gange, men første gang, i januar 2017, var det uden Emil ’Magisk’ Reif, der i februar 2018 kom ind på holdet i stedet for Markus ’Kjaerbye’ Kjærbye, der i stedet skiftede til de danske rivaler fra North.

Og selv om ’Magisk’ altså sammen med holdkammeraterne har skrevet sig ind i historien, så er den 21-årige aarhusianer sikker på, at Astralis ikke har tænkt sig at slippe foden fra speederen.

- Der er ingen andre, som har det gjort det, vi har gjort, men jeg føler, at vi har meget mere at give af. Vi ramte et virkelig godt niveau i de sidste kampe, men vi kan sagtens blive endnu bedre, siger Emil ’Magisk’ Reif.

Var brændt lidt ud

Vejen til Astralis fjerde major har dog ikke været uden bump på vejen. I løbet af 2019 er danskerne blevet væltet af tronen som verdens bedste af amerikanske Team Liquid. Et hold, som Astralis dog fik skudt i sænk i kvartfinalen under turneringen i Berlin.

Efter holdets seneste major-sejr i marts, har danskerne dog været særdeles kræsne i forhold til hvilke turneringer, de har deltaget i, og det var en nødvendighed, siger ’Magisk’.

- Vi valgte undervejs at geare lidt ned for antallet af turneringer, simpelthen for at have overskud, sult og glæde ved spillet. Vi var nok brændt lidt ud på det tidspunkt, men for mig betød vores færre turneringer, at jeg var vanvittigt sulten, da ferien var ved at være forbi.

- Det kan man godt lære lidt af – at passe på sig selv og sit helbred, og komme væk fra computeren, når man bliver træt, og i stedet bruge tiden på venner og familie, siger Emil ’Magisk’ Reif.

Snart på hjemmebane

Mens Astralis i disse dage kommer til at nyde den historiske triumf i Berlin, så går der ikke længe, før holdet er tilbage i kamp på serveren. Foruden flere turneringer rundt om i verden, så ligger en af årets helt store trækplastre for danskerne nemlig lige rundt om hjørnet; BLAST Pro Series i Royal Arena i november.

En turnering på dansk grund, som danskerne stadig har til gode at vinde på ’hjemmebane’, men det ændrer sig forhåbentlig, lyder det fra ’Magisk’.

- Det håber jeg. Det er den vildeste opbakning, man kan finde i Counter-Strike, og med 12.000 danske fans i ryggen vil vi gøre alt for at vinde og vise vores taknemmelighed over den opbakning, vi får, siger Emil ’Magisk’ Reif.

