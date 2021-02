Astralis overrasker før stor turnering

Astralis har onsdag valgt at hive en spiller fra talentholdet med i truppen til en af årets helt store turneringer, IEM Katowice, der begynder torsdag.

Det danske mandskab tager torsdag hul på turneringen, og dagen før deres første kamp har de foruden den klassiske trup også tilføjet den 19-årige Astralis Talent-spiller Mads ‘vester’ Vestergaard.

Men selv om ‘vester’ nu for en stund er rykket op på førsteholdet, så skal han ikke regne med at gå direkte ind i startopstillingen, forklarer Kasper Hvidt, der er sportsdirektør hos Astralis.

- Det er et klart signal om, at vi ser Astralis Talent som en integreret del af vores organisation, og så handler det om at lade dem snuse til noget af det, det medfører at være en del af Astralis. Vi regner ikke med, at Mads får en rolle til turneringen og det vil være utopi at tro, at vores talentspillere på nuværende tidspunkt kan træde ind på verdens bedste hold, men omvendt er han tilmeldt, fordi vi vil bruge ham, hvis der skulle opstå en situation, hvor to af A-spillerne er ukampdygtige.

‘vester’ har i år spillet for Astralis Talent i Elgiganten Ligaen, der er Danmarks bedste CS:GO-liga. Talentholdet blev startet forud for denne sæson, og udtagelsen af ham er i høj grad en anerkendelse af hele holdet, mener Kasper Hvidt.

- Det er et klap på skulderen til alle spillerne på Astralis Talent, der på hver deres måde har gjort vores opstart til noget helt specielt. Mads er samtidig en spiller, der indeholder meget af det, vi leder efter og står for i Astralis. Ud over sit talent er han en god fyr, der altid hjælper sine holdkammerater, som sætter holdet forrest, og som arbejder benhårdt for at blive dygtigere. Det gør de alle på forskellige niveauer, og det bliver ikke sidste gang, vi har talent-spillere med i A truppen.

Del af langsigtet strategi

Udtagelsen af ‘vester’ er første gang, førsteholdet udtager en spiller fra Astralis Talent, og målet er, at talenterne fremover kommer til at blive en fast del af den danske organisation.

- Mads er den første, der udtages til en trup, og det er jo specielt i sig selv. Jeg forventer dog, at vi vil se det ske flere gange i løbet af sæsonen, når det er muligt og relevant. Nu er han i første omgang med på holdbilledet, og det er et signal i sig selv, siger Kasper Hvidt og tilføjer, at det også er en del af den langsigtede plan for holdet:

- Der er et stykke vej endnu, men over tid er det et erklæret mål, at talentholdene skal producere spillere, der kan gøre sig på A-holdene. Astralis Talent skal være en reel en rekrutteringsplatform for vores egne elitehold og de skal være sparringspartnere i dagligdagen. Der vil være spillere, som ikke når helt derop, og der vil være virkelig dygtige spillere, som vi af forskellige årsager skal hjælpe til en karriere i en anden professionel organisation i Danmark eller udlandet. Og så er målet, at vi også skaber vores egne kulturbærere, der sikrer at Astralis-kulturen og ånden også føres videre om 1, 3, 5 og 10 år.

Astralis spiller holdets første kamp torsdag klokken 15:30, men modstanderen er endnu ikke kendt, da kvalifikationen færdigspilles i dag.

Holdene dyster om knap 6 millioner kroner i IEM Katowice, der er blandt de mest prestigefyldte turneringer i CS:GO.