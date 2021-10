Astralis på randen af majorexit

Astralis kan ikke tåle at tabe flere kampe i majorturneringen i Counter-Strike i Stockholm.

Det står klart efter et klart nederlag til landsmændene fra Heroic-holdet søndag.

Astralis fik bank og tabte 7-16. Det betyder, at Astralis er tvunget til at vinde begge sine kommende to kampe, hvis holdet skal avancere til knockoutfasen i den store turnering.

Med sejren er Heroic omvendt tæt på at gå videre. Holdet er én sejr fra at avancere til kvartfinalerne.

Lukas 'Gla1ve' Rossander og resten af Astralis-mandskabet kan trøste sig med, at holdet tidligere i turneringen er gået videre med ryggen mod muren.

I den indledende fase var Astralis også ét nederlag fra at ryge ud, men klarede altså skærene.

Tidligere søndag vandt Copenhagen Flames sin kamp mod amerikanske FaZe Clan, hvilket gør, at Flames - ligesom Heroic - er én sejr fra at gå videre.

Der er to millioner dollar (12,8 millioner kroner) i præmiepuljen i turneringen. Vinderen snupper halvdelen.

Astralis har vundet de seneste tre majorturneringer, der er sportens største. Normalt afholdes der to hvert år, men den seneste fandt sted tilbage for lidt over to år siden.

Sidste år skulle der have været afholdt en majorturnering i brasilianske Rio de Janeiro, men den blev aflyst på grund af coronapandemien.