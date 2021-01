Astralis på rov hos DBU

Selskabet bag nogle af esportens største hold i Counter-Strike, FIFA og League of Legends henter ny kommerciel direktør hos DBU

Astralis Group har været på rov i Fodboldens Hus i Brøndby.

Selskabet bag nogle af esportens største hold i Counter-Strike, FIFA og League of Legends henter en af de tunge drengs i DBU’s kommercielle afdeling.

Kasper Sind, der er Director of Sales & Partners i DBU, skifter til Astralis, hvor han får titel af kommerciel direktør.

- Vi er inde i en udvikling med en fortsat vækst i esportsindustrien som helhed og i annoncørmarkedet specifikt.

- Trods de udfordringer vi alle har haft med de negative effekter af pandemien, som naturligvis også har ramt Astralis Group, har esporten vist sin robusthed med øget eksponering, stigende seertal og en fanbase i kontinuerlig vækst.

- Når effekterne af pandemien gradvist mindskes, og markederne åbner for live-events, aktivering og fysisk salg, står vi med et stærkere produkt end før pandemien, og det skal vi være klar til at udnytte.

- Derfor har vi valgt at geare op i den kommercielle del af organisationen, siger Anders Hørsholt, der er administrerende direktør i Astralis Group, til selskabets hjemmeside.

Foto: Helena Kristiansson

Kasper Sindt har været i DBU siden 2017 og starter i sit nye job 1. marts. Han vil hos Astralis få det daglige ansvar for den kommercielle afdeling.

Før tiden i DBU var Kasper Sindt i en årrække hos Velux og stod blandt som projektleder for selskabets store satsning på Champions League i håndbold.

Han har også en fortid hos Promovator.

Ansættelsen af den ny kommercielle direktør betyder, at medstifter Jakob Lund Kristensen, som i dag er CCO (Chief Commercial Officer), tiltræder en ny rolle som CRO (Chief Revenue Officer) med ansvar for alle kommercielle aktiviteter i Astralis Group.

DBU ansatte for nylig Ronnie Hansen som en ny kommerciel direktør.

