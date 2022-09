Astralis præsenterer kvindehold

NIP har det, Copenhagen Flames har det, og nu har Astralis det også: et kvindehold.

Den danske organisation har onsdag formiddag præsenteret deres kvindehold, som kommer til at dele navn med herreholdet, da det også hedder Astralis.

Holdet består af norske Aurora 'aurora' Lyngdal, der senest tørnede ud for GODSENT fe samt franske Rachel 'RacheLL' Kujawa , ungarske Héjja 'kezziwow' Kászandrá, tyske Selin 'spike' Alak og bulgarske Yoana 'joanana' Vlaykova, der alle fire spillede tidligere har spillet sammen under navnet SUL.

'aurora' er holdkaptajn for det nye hold, og udsigten til at trække i Astralis-trøjen glæder den 26-årige nordmand.

- At blive en del af Astralis er en drøm, vi nærmest stadig ikke helt tror på er virkelighed. Det er en kæmpe organisation, der er kendt for at være professionelle og visionære, men det er så meget mere.

- Vi har brugt en uge på møder med stort set alle på hovedkontoret, og man kan mærke på alle, de går ind i det her med både hjerte og professionalisme for at gøre en forskel, siger hun til Astralis' hjemmeside.

Dagens annoncering fra Astralis kommer under 24 timer efter, at svenske NIP ligeledes løftede sløret for deres kvindehold, hvor den tidligere Copenhagen Flames-duo Tilde '7licious' Byström og Jennica 'jenkon' Sjögren blandt andet er på holdkortet.

NIP fe, som holdet hedder, skal ligesom Astralis dyste i anden sæson ESL Impact League, som begynder torsdag i denne uge. Her er også flere store esportsorganisationer som BIG, NaVi og Entropiq repræsenteret med hver deres kvindehold.

Astralis' holdkort er som følger: