Astralis præsenterer talentholdet

Et nyt dansk CS:GO-hold ser nu dagens lys, da Astralis netop har præsenteret de fem spillere, der skal spille for Astralis Talent.

Det er spillerne Mathias ‘R0nic’ Pinholt, Victor ‘vigg0’ Bisgaard, Rasmus ‘Zyphon’ Nordfoss, Mads ‘vester’ Vestergaard og Andreas ‘void’ Dietrichsen, der skal danne startfemmeren på det nye Astralis Talent.

Astralis kigger på over 50 spillere

De fem spillere, som er i alderen 16-21 år, er velkendte ansigter fra sidste sæson af Danmarks bedste CS:GO-liga, Elgiganten Ligaen. Fire af spillerne deltog i ligaens øverste division, mens ‘void’ er hentet fra topholdet AGF Academy i den næstbedste række.

- Spillerne har et enormt potentiale, nogle mere synligt end andre, som gør, at vi tror på, at de kan udvikle sig meget i Astralis, siger Dennis ‘vnG’ Vang, der er ansvarlig for Astralis Talent.

- Det er både en udvikling i det spiltekniske, metoder, værdier, balance og generelt hele det koncept at blive en professionel CS:GO-spiller. Alle spillerne enkeltvis har naturligvis både styrker og svagheder, men netop den forskellighed er vigtig, hvis man gerne vil udvikle sig - både som hold og spiller.

Skal kæmpe med om DreamHack Open-pladser

Ambitionerne er da også allerede høje for det unge mandskab, som ifølge ‘vnG’ skal vise forbedringer fra dag til dag.

På længere sigt, inden for 6-12 måneder, skal dette resultere i, at holdet skal kunne kæmpe med om pladser til de større turneringer, herunder DreamHack Open, som ofte har flere tophold på deltagerlisten.

Det glæder ‘Zyphon’ sig til, selvom han stadig har lidt svært ved at forstå, at han nu repræsenterer Astralis.

- Det føles virkelig godt at kunne kalde mig selv for Astralis-spiller. Det er jo det, man altid har ønsket sig, og nu hvor det er en realitet, kan jeg stadig ikke helt vende mig til det, siger 16-årige ‘Zyphon’, der af mange anses som et af de største danske talenter.

Astralis Talent deltager i den øverste division af Elgiganten Ligaen i næste sæson, som skydes i gang den 11. januar 2021. Her kommer de til at prøve kræfter med nogle rigtig stærke hold i form af AGF, Tricked, Copenhagen Flames og Lyngby Vikings.

Astralis Talent kommer desuden til at bestå af seks spillere, ligesom førsteholdet, da den blot 16-årige Mikkel ‘MistR’ Thomsen tilslutter sig holdet til sommer efter endt efterskoleophold.

Selvom talentholdet forventes at være blandt de 15 bedste CS:GO-hold i Danmark, skal man nok ikke forvente, at de snart erstatter spillere som Nicolai ‘device’ Reedtz og Peter ‘dupreeh’ Rasmussen. Astralis har nemlig tidligere fortalt, at ambitionen er, at de først efter to til tre år har udviklet sig til potentielle førsteholdsspillere.