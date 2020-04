Astralis prygler tidligere kaptajn

Det har været med ryggen mod muren, at Astralis i denne uge, dag for dag, har forsøgt at skyde sig tilbage i kampen om at avancere i ESL Pro League.

Danskerne lagde i mellemrunden ud med nederlag til både Fnatic og Na’Vi, og derfor var tre sejre påkrævet i mellemrundens tre sidste kampe, hvis holdet skulle have en chance.

Tirsdag blev det til en sejr mod Faze, mens OG onsdag blev kørt over. Derfor var der torsdag aften lagt op til lidt af en finale mod Finn ’karrigan’ Andersen og mousesports, men braget udeblev fuldstændig.

Astralis skød nemlig mousesports sammen fra første færd, og det endte sågar med en ydmygelse på Dust2.

Inden da havde Astralis på Inferno vundet 16-3, men som om det ikke var nok, så blev de cifre altså forbedret på Dust2, hvor danskerne på rekordtid løb med en sejr på 16-1.

Især Emil ’Magisk’ Reiff var godt kørende på Inferno, hvor han med en score på 21-11 røg til tops på scoreboardet, og den præstation fulgte han op på Dust2 med en score på 21-6.

Med sejren på 2-0 er Astralis altså videre i ESL Pro League, mens den tidligere Astralis-kaptajn Finn ’karrigan’ Andersen og mousesports fik noget at tænke over.

Således skriver ’karrigan’ kort efter kampen på Twitter:

- Fik samlet fire runder mod de mægtige guder fra Astralis. Jeg går ud fra, at jeg så holder med Fnatic nu, men jeg kan ikke sidde ned efter de prygl, vi lige fik.

Astralis ender dermed på ni point i mellemrunden af ESL Pro League - det samme antal, som mousesports, Fnatic og Na'Vi. De to sidstnævnte mødes også torsdag aften.

Se også: CS-profiler bænket

Se også: Ny nedtur for Astralis

Se også: CS-stjerner går ned i løn