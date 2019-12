Astralis rejser sig

Verdensranglistens nummer et, Astralis, åbnede torsdag BLAST Pro Series Global Final med en sejr på 2-0 over amerikanske Team Liquid.

Danskerne fra Astralis var dermed hurtige til at rejse sig fra det overraskende nederlag til Mousesports ved ESL Pro League-finalerne i Odense i weekenden.

Her havde Astralis alle muligheder for at spille sig i en finale på hjemmebane foran 5.000 tilskuere, men Mousesports ville det anderledes, og kunne da også fortjent hæve trofæet dagen efter.

Med torsdagens sejr er Astralis dog allerede godt på vej til at få fingrene i et ny trofæ i Bahrain, hvor årets Global Finals spilles.

Med kun fire hold på deltagerlisten har Astralis nemlig spillet sig ud i en direkte duel med Ninjas in Pyjamas om en plads i finalen. Ninjas in Pyjamas slog torsdag Faze Clan, som dermed møder Team Liquid i kampen om den anden plads i finalen.

Astralis spillede overbevisende mod Team Liquid, vandt 16-12 på Nuke og 16-13 på Inferno, og det var der især én grund til.

Peter 'Dupreeh' Rasmussen sluttede nemlig med et plus på hele 29 kills for de to kampe.

Fredagens kamp mod Ninjas in Pyjamas spilles klokken 13.00.