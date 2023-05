Astralis sadler om på kvindeholdet

Astralis' kvindehold Astralis fe har indtil nu været den danske esportsorganisations eneste CS:GO-hold, som ikke har haft et overvejende dansk holdkort, men det får nu en ende.

Det har Astralis annonceret tirsdag eftermiddag.

Dermed blev det til lige knap ni måneder i Astralis for det tidligere SUL-hold, som i september sidste år blev præsenteret sammen med norskfødte Aurora 'aurora' Lyngdal.

Dengang var det lige op til startskuddet på den europæiske sæson 2 af ESL's kvindelige ESL Impact League, som Astralis fe siden har deltaget i en enkelt gang.

Ingen af gangene er det dog blevet til slutspil, efter først at have endt sidst i sæson 2 og næstsidst i sæson 3 af kvindeligaen.

Nu er det tid til at rette fokus på et overvejende dansk holdkort, og det ser Astralis' sportsdirektør Kasper Hvidt frem til.

Annonce:

Han forklarer til Astralis' hjemmeside, at det i første omgang handlede om at spille med i de store turneringer, men nu er tiden kommet til at følge den røde tråd.

- Vi skulle relativt hurtigt bygge et hold op, der kunne gå direkte ind i de store turneringer og være en del af en professionel organisation, og alle der har været en del af holdet har leveret en virkelig god indsats.

- Vi er nu et sted, hvor vi kan tage det næste skridt og følge den røde tråd, vi har lagt i hele vores CS-organisation med en blanding af etablerede og talentfulde, primært danske spillere, der kan udvikle sig i vores organisation.

- Vi kommer til at præsentere et hold, der ud over holdkaptajn Aurora Lyngdal vil bestå af unge, talentfulde danske spillere med stort potentiale og lyst til at være en del af Astralis med alt det, det nu indebærer. Målet er, at vi over de kommende år vil udvikle spillere og et primært dansk hold, der kan kæmpe med i verdenstoppen, siger Kasper Hvidt.

Selve holdkortet er endnu ikke på plads, men sportsdirektøren forventer at have et nyt Astralis fe-hold på plads i løbet af sommeren. Foruden 'aurora' så bliver Astralis fe's træner, Søren 'zibron' Geertsen også i Astralis.