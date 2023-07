Astralis sælger kaptajn til dansk hold

Lørdag aften blev det offentliggjort, at Marcus 'maNkz' Kjeldsen fremadrettet ville tørne ud for nordamerikanske M80, hvilket efterladte et tomrum på kaptajnposten på ECSTATIC-holdkortet.

Spilleren, som skal overtage rollen, er dog allerede fundet, da 25-årige Patrick 'Patti' Larsen fremover skifter Astralis-trøjen ud med ECSTATIC-trøjen.

Det skriver ECSTATIC på Twitter.

'Patti' skifter direkte fra Astralis Talent, som den 25-årige har været en del af siden september 2022. Under Astralis Talent-fanen blev det til to titler i POWER Ligaen samt en MVP-medalje til seneste udgave af Danmarks stærkeste liga.

Det er et hold, som har været i en opadgående kurve, som Patti slutter sig til. For ECSTATIC er det blevet til flere fine præstationer i internationale LAN-turneringer, og holdet har tidligere på året brudt igennem til top 30.

I Astralis' pressemeddelelse om salget, afslører Kasper Straube, som er den nye sportsdirektør, at Astralis inden længe vil præsentere, hvem der skal tørne ud for Talent-mandskabet.

ECSTATICs ejer, Thomas Sinding, fortæller til Dust2.dk, at han tror på holdets potentiale, og at han sagtens kan se ECSTATIC slå hold, der på papiret er bedre.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi har potentiale til at slå hold, der ligger over os på verdensranglisten med 'Patti' ved roret. Min tro på, at vi kan slå hold i verdenstoppen, er også baseret på, at jeg ved, hvad de 4 øvrige spillere på holdkortet kan levere på serven, siger Thomas Sinding.

Med salget af 'Patti' er Astralis Talent nu nede på blot to spillere, efter de i sidste uge solgte Alexander 'br0' Bro, og Kristoffer 'Kristou' Aamand tidligere på sommeren sagde farvel og tak.