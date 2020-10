Astralis sælger stjerne i kæmpehandel

Sent i går aftes erfarede TV 2, at en handel mellem Astralis og Cloud9 var under opsejling, og den handel er netop blevet bekræftet af Astralis.

Det betyder, at Patrick ‘es3tag’ Hansen skifter til Cloud9 efter DreamHack Open Fall, der starter i dag.

Pressemeddelelsen melder ikke om en præcis transfersum, men den 24-årige dansker bliver ifølge Astralis en af de dyreste spillere i Counter-Strike nogensinde.

- Vi bekræfter i dag et spillersalg af ‘es3tag’, vi ikke havde set komme, da vi for bare fire måneder siden hentede ham på en fri transfer. Transfers vil altid være en del af forretningen, og selvom vi ikke kommer til at kommentere på detaljer omkring værdien, er der tale om en så markant aftale, at vi måtte tage tilbuddet seriøst.

- Samtidig er de vilkår, Cloud9 har tilbudt spilleren af en sådan karakter, at han ønskede, vi søgte at gennemføre en aftale, siger Anders Hørsholt, CEO i Astralis Group.

‘es3tag’ skiftede tidligere i år fra Heroic til Astralis på en fri transfer, og Astralis kommer derfor til at tjene rigtig godt på at have haft ‘es3tag’ under vingerne i knap fire måneder.

Danskeren har indtil videre blot spillet 15 kampe for Astralis, men han har imponeret i disse kampe. Det er formentlig det niveau, som har vakt Cloud9s interesse.

Cloud9 har tidligere været med i toppen af CS:GO, men siden sejren ved Majoren i 2018 har holdet haft store problemer. Derfor har Cloud9 igennem et par måneder været i gang med at genopbygge holdet, og det projekt tror ‘es3tag’ meget på.

- Det tilbud Cloud9 lagde på bordet foran mig er af en karakter, jeg blev nødt til tage seriøst. Samtidig kan jeg rigtig godt lide tankerne bag projektet, og jeg tror, de bliver en del af Counter-Strike toppen over de kommende år. Så mens jeg er oprigtigt ked af at forlade Astralis og folk her, ser jeg frem til en kæmpe personlig udfordring i Cloud9, siger es3tag.

Astralis har ikke travlt med at finde en erstatning for ‘es3tag’, da holdet allerede tæller seks andre spillere i form af Peter ‘dupreeh’ Rasmussen, Emil ‘Magisk’ Reif, Lucas ‘Bubzkji’ Andersen, Nicolai ‘device’ Reedtz, Andreas ‘Xyp9x’ Højsleth og Lukas ‘gla1ve’ Rossander

Astralis arbejder dog stadig mod et setup, hvor holdet består af ti spillere.