Astralis sælger talent til ukrainsk storhold

Astralis Talent skal finde en ny spiller forud for næste sæson af POWER Ligaen.

Ukrainske Monte har nemlig kigget mod Danmark for at udfylde deres holdkort, og her er valget faldet på 21-årige Alexander 'br0' Bro, der i knap ni måneder har tørnet ud for Astralis Talent.

Salget har Astralis annonceret onsdag eftermiddag på Twitter

'br0' blev i oktober sidste år hentet ind som midlertidig erstatning for Mikkel 'MistR' Thomsen, der dengang hjalp til på Astralis' førstehold. Her imponerede 'br0' i en sådan grad, at han sikrede sig en fast plads på holdkortet.

I Astralis Talent-trøjen har den 21-årige dansker blandt andet været i tre finaler i POWER Ligaen, hvoraf det endte med to sejre, ligesom han i den ene sæson af POWER Ligaen løb med MVP-titlen.

Nu skal han så trække i Monte-trøjen, og det er store sko, han skal udfylde.

Monte nåede nemlig kvartfinalen ved CS:GO's svar på VM, Majoren i Paris, og det var ikke mindst på baggrund af deres storspillende jordanske stjerne Mohammad 'BOROS' Malhas.

'BOROS' blev i sommerferien solgt til storsatsende Falcons, og Monte skulle dermed ud og finde en ny stjernerifler, og her er valget altså faldet på danske 'br0'.

Danskeren får efter alt at dømme debut senere på måneden, når IEM Colognes lukkede kvalifikation skydes i gang i den tyske by Køln.

Hverken Astralis eller Monte nævner noget om overgangssummen for 21-årige 'br0'.