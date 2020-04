Astralis sat på plads

Den direkte duel om at være verdens bedste Counter-Strike-hold tog søndag endnu et lille twist, da Na’Vi cementerede sin plads på toppen ved at slå Astralis 2-1.

Førstnævnte har i 2020 overtaget førstepladsen på verdensranglisten fra netop Astralis, der efter en usikker åbning på sæsonen endelig så ud til at have fundet den gamle form frem.

Fem sejre var det blevet til i de fem seneste forsøg, men da den ultimative test skulle stå søndag aften, blev der sat en stopper for sejrsstimen.

På Astralis’ valg af bane, Inferno, var der ellers ikke nogen tvivl om, hvem der ville tage sejren.

Danskerne udklasserede fuldstændig Na’Vi og verdensstjernen ’s1mple’, der flere gange blev sendt på decideret skovtur af danskernes skiftende taktik. Med cifrene 16-5 var det videre til Na’Vis valg, Dust2, og her kom der til gengæld mere gang i sagerne for verdensranglistens nummer et.

Na’Vi løb med Dust2 med cifrene 16-10, og så var der kun Train tilbage til at afgøre, hvem der skulle få et glimrende udgangspunkt i ESL Pro Leagues mellemrunde.

Mens Astralis havde problemer med at få noget som helst til at hænge sammen, så fløj Na’Vi ud af starthullerne og skabte sig en føring på 10-5. En føring, der så ud til at knække danskerne, som flere gange smed runder, man normalt ikke ser.

Ved stillingen 15-8 kunne Na’Vi således afgøre tingene mod et skrabet køb fra Astralis, og det blev da heller ikke noget problem for ’s1mple’ og kompagni at afslutte søndagens kamp om håneretten. Med en overbevisende 2-1 sejr satte de en fed streg under, hvorfor de sidder tungt på toppen af verdensranglisten.

Astralis skal dog hurtigt op på hesten igen. Mandag eftermiddag gælder der svenske Fnatic, der åbnede mellemrunden med en sejr på 2-1 over Faze Clan.

