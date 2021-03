Astralis sikkert videre til slutspillet

Astralis er videre til slutspillet i ESL Pro League.

Det står klart, efter de søndag aften slog det europæiske mandskab Endpoint, og dermed er de tre hold fra Astralis’ gruppe, der går videre til slutspillet, allerede fundet.

Foruden Astralis er også det østeuropæiske Virtus.pro samt amerikanske Liquid videre.

Avancementet til slutspillet blev sikret efter et stærkt comeback i turneringen, der for Astralis’ vedkommende begyndte med et nederlag til et andet amerikansk mandskab, Evil Geniuses. Siden da er de danske stjerner kommet stærkt igen og har vundet tre kampe på stribe.

Dermed er de sikre på at gå videre i turneringen, der har mere end 1,1 millioner kroner på højkant til vinderen.

Sejr kan sikre førstepladsen

Mandag aften spilles sidste kamp, der skal afgøre, hvilken plads de tre hold går videre fra gruppen med.

Vinder Astralis deres kamp mandag aften mod svenske fnatic, er de videre fra gruppen som etter - og dermed får de en lidt bedre lodtrækning.

Taber de til fnatic, går førstepladsen til vinderen af kampen mellem Liquid eller Virtus.pro.

Turneringens andet danske hold, Heroic, spillede sig tidligere i marts videre fra deres gruppe som vinder. Desuden er også Complexity med to danskere på holdet videre til slutspillet.

Slutspillet begynder allerede torsdag i denne uge, og finalen skal efter planen spilles søndag den 11. april.