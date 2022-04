Astralis sikrer VM-billetten til sidst

Med møje og besvær kom den langt om længe i hus, billetten til PGL Majoren i Antwerpen.

Astralis havde ellers ryggen mod muren, da de søndag eftermiddag havde sidste chance for at sikre en plads ved Majoren, men franske HEET havde ikke tænkt sig at give sig uden kamp.

Det lykkedes dog til sidst for de danske stjerner, blandt andet takket være en velspillende duo bestående af Kristian 'k0nfig' Wienecke samt Astralis' nyeste spiller Asger 'Farlig' Jensen.

Vi spoler dog tilbage til fredag, hvor Astralis ellers blot var én sejr fra at sikre en plads til Majoren, men der stod russiske Players i vejen. Dermed fik danskerne en ny chance lørdag, men her var G2 for stærke. Det var således knald eller fald for Astralis, der skulle op mod franske HEET søndag eftermiddag.

Tæt på eliminering

Vinderen ville booke en plads, mens taberen ville ryge tomhændet hjem. Og det ville i så fald være første gang i Astralis' historie, at kvalifikationen til Majoren glippede.

Efter at have vundet første bane fortsatte franskmændene ufortrødent på bane to. Og da der kun manglede to runder for at sende Astralis tomhændede hjem, vågnede danskerne for alvor op, vandt fem runder i streg og tvang dermed kampen i tredje og afgørende bane.

Og her var der ingen slinger i valsen for Astralis, der vandt 16-11 og dermed vandt kampen 2-1.

Dermed er Astralis klar til PGL Majoren i Antwerpen, hvor der er en præmiepulje på over 6,5 millioner kroner.