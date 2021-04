Astralis skuffer fælt mod danskerhold

Tingene kører ikke på skinner for Astralis for tiden.

Det danske CS:GO-hold røg i sidste uge ud i kvartfinalen i ESL Pro League, og tirsdag gjaldt det så BLAST Premier Spring Showdown.

Her dyster holdene om lige over 1 million kroner og en plads til BLAST Premier Spring Finals, der spilles til juni, og er en af de mest prestigefyldte CS:GO-turneringer om året.

Tirsdagens åbningskamp gjorde ondt værre for det danske stjernehold, der de seneste år har været vant til at træde øverst på sejrsskamlen.

Overfor Astralis stod det internationale mandskab OG, der har danskerne Valdemar ‘valde’ Vangså og Nikolaj ‘niko’ Kristensen på holdkortet.

Selvom Astralis var storfavoritter til at tage sejren, var OG umulige at styre for Astralis, og især ‘valde’ var storspillende. Med 48 ‘kills’ sørgede han for, at OG tog sejren 2-0 og dermed er klar til kvartfinalen i turneringen. Omvendt er Astralis sendt ud, da kampene er vind-eller-forsvind.

Kampen var samtidig en længe ventet tilbagevenden til Astralis’ sjette spiller Lucas ‘Bubzkji’ Andersen, der var med på første bane. Han blev dog skiftet ud til næste bane, hvor Andreas ‘Xyp9x’ Højsleth kom ind igen.

Dansk mandskab stadig med

Dermed er det eneste rent danske mandskab, der er tilbage i turneringen, Heroic, der torsdag spiller deres første kamp. Her skal de fortsætte de gode takter fra weekendens sejr i ESL Pro League, hvor de gik hele vejen og tog trofæet.

Heroic møder i torsdagens kamp portugisiske SAW, som danskerne forventes at besejre uden nævneværdige problemer.

Kvartfinalerne og semifinalerne i BLAST Spring Showdown spilles i weekenden.