Astralis skuffer i årets første kamp

Det blev ikke den start på 2022, som Astralis måske ville have ønsket, da de tirsdag skød gang i årets første turnering, Funspark ULTI 2021 Finals.

Her bragede de danske stjerner sammen med det russiske mandskab K23, der ligger nummer 22 på verdensranglisten, og trods brav kamp fra Astralis, så snuppede russerne sejren 2-1.

Da det var åbningskamp i turneringen, er Astralis ikke helt ude endnu. I stedet skal de i såkaldt lower bracket, hvor det herfra er vind eller forsvind for danskerne. Her skal de møde taberen af kampen mellem BIG og fnatic, der krydser klinger senere onsdag.

Opsigtsvækkende ændring

I tirsdagens kamp mod K23 var der dog også en ændring, som flere seere bed mærke i. Holdets yngstemand Philip 'Lucky' Ewald, der i sommer blev købt til sniper-rollen, var nemlig for en stund tilbage på den position.

Der blev ellers byttet om på rollerne til BLAST Premier Fall Final i Royal Arena i november. Her havde holdkaptajnen Lukas 'gla1ve' Rossander nemlig overtaget rollen, og 'Lucky' var i stedet henvist til at spille med riffel.

Det var han ligeledes ved de efterfølgende to turneringer, men det nye år starter altså ud med, at 'Lucky' igen skal styre den kraftfulde AWP for Astralis.

Stor præmiepulje

Der er over 1,6 millioner kroner på højkant i turneringen med det mundrette navn Funspark ULTI 2021 Finals. Mens blandt andre Astralis' overmænd K23 har kvalificeret sig til turneringen, så er Astralis samt verdenstoerne fra Gambit inviteret til turneringen.

På holdlisten finder vi desuden danske ECSTATIC samt det internationale mandskab fnatic.

Turneringen løber af stablen resten af denne uge med den store finale allerede på mandag.

Det hele kan følges gratis på Twitch.