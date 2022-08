Astralis skuffer i VM-kvalifikationen

Det blev ikke til triumf for Astralis, da de tirsdag aften forsøgte at sikre sig en plads i den lukkede kvalifikation til CS:GO's svar på verdensmesterskabet, Majoren, der til efteråret løber af stablen i Rio.

Aftenen begyndte usikkert for Astralis, der ligger nummer fire på verdensranglisten. Modstanderen var nemlig det danske subtop-hold, MASONIC, der end ikke er at finde på verdensranglisten i skrivende stund.

Ikke desto mindre bed MASONIC fra sig og fik taget pauseføringen. Astralis kom dog stærkt igen og udnyttede MASONICs gummiben og tog sejren.

Dermed ventede russiske Aurora, der havde flere tidligere topspillere på holdet. Det var dog en på papiret overkommelig opgave for Astralis, men kampene vindes som bekendt ikke på papiret, men på serveren. Og her var Aurora for stærke for danskerne.

Astralis måtte indkassere et 16-11-nederlag og er dermed ude af kvalifikationen. Der er dog tre chancer yderligere for at sikre pladsen i den lukkede kvalifikation. De spilles i resten af august.

Dansk trio sikrede pladsen

Det blev dog alligevel en aften, hvor der var grund til at kippe med klaphatten. Sprout, der har den danske trio Ismail 'refrezh' Ali, Rasmus 'Zyphon' Nordfoss og Victor 'Staehr' Staehr på holdkortet, gjorde nemlig det, Astralis ikke kunne.

I den afgørende kamp stod de over for danske ECSTATIC, og her skød Sprout sig til en stensikker 2-0-sejr.

Dermed er de blandt holdene, der skal dyste i den lukkede kvalifikation, som løber af stablen til oktober.