Astralis skyder stor turnering i gang mod danskerhold

Der er mulighed for revanche mandag aften, når Astralis skyder gang i Flashpoint 3-turneringen mod OG.

For da de to mandskaber mødtes i midten af april blev det OG, der har to danskere på holdkortet, som tog sejren.

Turneringen bliver Astralis’ anden turnering siden salget af Nicolai ‘device’ Reedtz, men det bliver første gang, de potentielt kan rende ind i den danske superstjerne. ‘device’s NIP er nemlig også at finde til turneringen.

Overfor Astralis står OG, hvor de to danskere Valdemar ‘valde’ Bjørn Vangså og Nikolaj ‘niko’ Kristensen er en del af startfemmeren. Især ‘valde’ var en af de bærende kræfter for OG-mandskabet i det seneste opgør mod Astralis. Om det gentager sig mandag kan følges fra klokken 21:00, når kampen starter.

Gamle North-spillere i aktion

Resten af ugen spilles der flere kampe i turneringen, og både tirsdag, onsdag og fredag er der dansk islæt i kampene.

Blandt andet skal Danmarks nuværende bedst placerede mandskab Heroic i ilden mod tyske Sprout onsdag aften, mens ‘device’ spiller første officielle kamp med NIP fredag.

Desuden er også flere af de gamle North-spillere at finde på deltagerlisten. De har nemlig slået sig sammen under navnet HYENAS.

Det rene danske lineup består af Nicklas ’gade⁠’ Gade, Markus ‘⁠Kjaerbye⁠’ Kjærbye, Philip ’aizy⁠’ Aistrup og René ’cajunb⁠’ Borg, der alle har en fortid på North. Holdet fuldendes af Johannes ‘⁠b0RUP⁠’ Borup, der tidligere har spillet for Heroic.

HYENAS spiller deres første kamp klokken 21:00 fredag aften.

Til Flashpoint 3 er der foruden æren og 104.000 kroner til vinderen også point i det såkaldte RMR-regnskab på spil. Netop RMR-regnskabet er vigtigt for holdene, når der til efteråret skal spilles årets største turnering, majoren. Her gælder det om at have nok point skrabet sammen gennem årets turneringer for at kvalificere sig.

Alle kampene kan ses gratis på Twitch.