Astralis slår svenskere og tager gruppesejr

Astralis stormer videre mod den samlede sejr i turneringen ESL Pro League.

Mandag vandt det danske Counter-Strike-hold sin sidste gruppekamp, da svenske Fnatic blev slået med 2-0 i baner.

Sejren betyder, at Astralis ender øverst i gruppe D og dermed er klar til gruppevindernes slutspil. Det vil sige, at Astralis skal møde en af de andre gruppevindere, men at holdet ikke ryger ud i tilfælde af et nederlag.

Vinder Astralis, er danskerne klar til turneringens semifinaler.

Ender Astralis med at tabe til en af de andre gruppevindere, skal holdet spille, hvad der svarer til en kvartfinale.

Alt sammen bliver afgjort i slutningen af næste uge.

Det er 13. sæson af ESL Pro League, der er i gang nu. Astralis endte som samlet vinder i sæson syv og otte.

Den samlede vinder i sæson 13 får en præmiecheck på 175.000 dollar (1,1 millioner kroner).