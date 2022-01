Astralis slår verdensetterne og slutter toer i gruppen

Håbet lever stadig for Astralis og drømmende om at komme til BLAST Premier Spring Final til juni.

Det står klart, efter weekendens indledende kampe i BLAST Premier Spring Groups er løbet af stablen.

Her var Astralis havnet i gruppe med verdensetterne fra NaVi, det brasilianske hold MIBR samt det europæiske hold OG, der har dansk islæt på holdkortet i form af Valdemar ‘valde’ Vangså og Nikolaj ‘niko’ Kristensen på holdkort.

Astralis lagde ud med at møde OG, der viste sig for stærke og vandt kampen 16-8.

Dermed skulle Astralis krydse klinger med mægtige NaVi, der lige nu er etter på verdensranglisten. Og det så da også svært ud for danskerne, der hurtigt kom bagud 8-0 til det russisk/ukrainske mandskab, NaVi.

Men så trådte Astralis og især Benjamin 'blameF' Bremer i karakter og fik bidt fra sig. Og efter en omgang overtid kunne Astralis sikre sejren 19-17.

Herefter ventede MIBR, der blev slået 16-9, og så ventede der ellers revanche mod OG. Men endnu engang trak 'valde' og 'niko' det længste strå og vandt kampen 16-8.

Dermed slutter Astralis toer i gruppen, og nu venter så en kamp senere på ugen, hvor en sejr vil betyde stensikker deltagelse i BLAST Premier Spring Final, der løber af stablen til juni.

Her er der en præmiepulje på over 2,8 millioner kroner.

Tidligere Astralis-trio leverer vildt comeback

Det var dog ikke kun på Astralis og OG, der var Dannebrog i weekenden. Også på det overvejende franske hold Vitality var der grund til at følge med set med rød-hvide briller.

Den tidligere Astralis-trio Peter ‘dupreeh’ Rasmussen, Emil ‘Magisk’ Reif og træner Danny ‘zonic’ Sørensen havde nemlig debut i Vitality-trøjen søndag.

Her kom de godt fra start med først sejr over Evil Geniuses, inden FaZe ventede. Og her hev Vitality et vildt comeback op af hatten.

Det gælder som bekendt om at nå 16 runder først, og FaZe var foran med 15-7. Men på nærmest mirakuløs vis hev Vitality otte runder i land og fremtvang dermed overtid. Og her gjorde de arbejdet færdigt til at tage sejren 19-15.

Det blev dog til revanche senere på dagen, da FaZe takket være sejre fremtvang en gruppefinale mod netop Vitality. Og her var der ingen slinger i valsen, da de vandt kampen 16-10 og dermed toppede gruppen.

Sådan sluttede det indledende gruppespil:

Gruppe A:

G2 NIP BIG Complexity

Gruppe B:

OG Astralis MIBR NaVi

Gruppe C: