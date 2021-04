Astralis snublede mod 18-årig russer

Den ene af torsdagens kampe om semifinalepladser i ESL Pro League endte skuffende for Astralis. I den anden kamp trak et andet dansk mandskab det længste strå.

Astralis må en tur i kvartfinalen, før en semifinale kan komme på tale.

Det er status, efter torsdag aftens kamp mellem gruppevinderne i CS:GO-turneringen ESL Pro League. Her stod det danske stjernemandskab over for russiske Gambit, og en sejr ville give direkte adgang til semifinalen, mens et nederlag ville sende holdet i kvartfinalen.

Det startede bedst for russerne, der satte sig tungt på kampen fra begyndelsen. Især den bare 18-årige Sergey ‘Ax1Le’ Rykhtorov gjorde ondt på Astralis, og det skulle vise sig at fortsætte gennem hele kampen.

Faktisk nåede Astralis kun at være foran tre gange i løbet af hele kampen, hvor det russiske mandskab drev gæk med danskerne. Det endte med sejre på henholdsvis 16-7 på Overpass-banen efterfulgt af en 16-12-sejr på Inferno-banen.

Dermed tog Gambit en 2-0 sejr og er klar til semifinalen i turneringen. Astralis skal derimod en tur i kvartfinalen, hvor FURIA venter i dag.

Danskerhold bankede svenskere

I torsdagens anden kamp mellem gruppevinderne stod svenske NIP over for Heroic. Og her var det for en gangs skyld det danske mandskab, der trak sig sejrrigt ud af kampen.

Heroic havde gjort rent bord i deres gruppespil i begyndelse af marts og var på forhånd favoritter mod svenskerne. Det startede dog ikke optimalt for Heroic, der anført af 25-årige Casper ‘cadiaN’ Møller hurtigt kom bagud på første bane.

Men så trådte især René ‘TeSeS’ Madsen i karakter og fik sat skik på naboerne. Med flest kills af alle på både første og anden bane var han stærkt medvirkende til, at Heroic tog den samlede sejr 2-0 og dermed er klar til semifinalen.

Hvem de skal møde i den kamp afgøres fredag aften, når Astralis spiller mod FURIA. Vinderen af det opgør skal i ilden mod Heroic.

I fredagens anden kamp spiller NIP mod det internationale mandskab Complexity, der har de to danskere Benjamin ‘blameF’ Bremer og Kristian ‘k0nfig’ Wienecke på holdet. Vinderen af den kamp møder Gambit lørdag.