Astralis spiller sig i kvartfinalen

Astralis er videre til kvartfinalen ved den traditionsrige megaturnering IEM Cologne.

Det står klart, efter gruppespillet i CS:GO-turneringen i weekenden blev afgjort, og her vandt de danske stjerner først over FURIA og senere Cloud9 for at nå gruppefinalen mod verdensetterne fra FaZe.

Her var modstanden dog for stærk, og mens FaZe med deres sejr sikrede en plads direkte i semifinalen, så må Astralis gennem kvartfinalen først, før en eventuel semifinale kan komme på tale.

Det andet danske CS:GO-hold, som var med til IEM Cologne, var Heroic, men de røg ud blandt de sidste hold, efter de tabte til både NIP og MOUZ.

Netop MOUZ er Astralis' kvartfinalemodstander fredag i denne uge, hvor slutspillet skydes i gang. Det skal afvikles i LANXESS Arena i Köln, hvor der er plads til omkring 18.500 tilskuere.

Foruden Astralis og MOUZ spiller også Movistar Riders og Liquid kvartfinale, mens FaZe og NaVi er klar til kvartfinalerne i turneringen.

Følgende hold er ude af IEM Cologne: