Astralis-stjerne åbner for exit

Den 25-årige Astralis-spillers kontrakt udløber til nytår, og han fortæller nu, at han er åben for et exit fra det danske stjernehold.

- Jeg elsker Astralis, men jeg tror, at nu er en god mulighed for at se sig omkring, kigge på mine muligheder og se, hvad fremtiden bringer.

Sådan lyder det fra den danske Astralis-stjerne Andreas ‘Xyp9x’ Højsleth i et interview med netmediet Dexerto.

Her tager den danske Astralis-spiller bladet fra munden og fortæller om planerne for karrieren, der meget vel kunne nærme sig en slutning - i hvert fald i Astralis-trøjen.

‘Xyp9x’ var med til at grundlægge Astralis i 2016 og har været en del af holdet lige siden. I løbet af den tid har holdet vundet stort set alt, hvad der kan vindes, heriblandt fire majors, der er de største turneringer i CS:GO. Det har ingen andre spillere eller hold formået.

Danskeren blev i maj sidste år sygemeldt, og siden han kom tilbage til holdet i oktober samme år, har niveauet ikke været prangende. Faktisk har han været blandt holdets dårligste. Men de dårlige præstationer får ikke den 25-årige spiller til at afskrive sig selv fuldstændig.

- Jeg ved kun, at jeg vil blive ved med at spille på højeste niveau. Jeg kan nemt se mig selv bruge mine færdigheder og erfaring til at bygge en ny succesfuld enhed eller måske hjælpe et etableret hold til at tage de næste skridt mod toppen, siger han.

Det var da også en forvandlet ‘Xyp9x’, der trådte ind på serveren til IEM Cologne i juli, hvor han var bedst af alle Astralis-spillerne målt på rating. Turneringen var første turnering på LAN siden februar 2020. Netop det har spillet ind, mener danskeren.

- Jeg synes, jeg gjorde det godt. Når det kommer til LAN, så bliver mange folk nervøse, men jeg bliver rolig. Det er min hjemmebane. Jeg bliver bare ikke nervøs, som mindre erfarne spillere har for vane at blive, siger han og tilføjer:

- Jeg vil bevise overfor mig selv, at jeg stadig har, hvad der skal til, og jeg synes, jeg viste det til IEM Cologne. Det ville være fantastisk at finde de fire andre spillere, træneren og organisationen, som man kan vinde endnu en major med. Jeg er ikke færdig, jeg vil vinde flere trofæer, siger ‘Xyp9x’.

Æraen er død

I interviewet lægger danskeren heller ikke skjul på, at siden holdet i april sagde farvel til den helt store stjerne Nicolai ‘device’ Reedtz, har intet været som før.

- Jeg troede, vi stadig kunne være i stand til at vinde turneringer. Men som tingene skred fremad kan jeg ikke se den samme æra ske igen, siger ‘Xyp9x’ og fortsætter:

- Jeg siger ikke, vi ikke kan vinde turneringer med det her lineup, men det er i den grad sværere, og kontrakterne er ved at løbe ud, så vi har et kort vindue til at få fikset tingene. I forhold til det dynasti vi havde i tre år, hvor vi vandt næsten alt, herunder fire majors. Der er virkelig lang vej, siger han og slutter:

- Jeg tror, da ‘device’ smuttede, det var der, æraen døde så at sige.

Både før og efter ‘device’s farvel i april har Astralis været en skygge af sig selv. Således har holdets bedste resultat før semifinalepladsen til IEM Cologne i juli været en finaleplads i BLAST Global Finals i januar. Siden da er det højest blevet til kvartfinalepladser et par gange.

Det har fået flere til at spekulere i, om spillerne går hver til sit, og senest har der også været meldinger om, at træner Danny ‘zonic’ Sørensen ikke forlænger sin kontrakt med holdet. Den står ligeledes til at løbe ud til nytår.

Mandag aften i ESL Pro League var ‘Xyp9x’ ikke med for Astralis. I stedet fik den 18-årige Philip ‘Lucky’ Ewald debut i kampen mod Spirit, hvor Astralis vandt 2-1.



18-årig debuterer for Astralis