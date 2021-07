Astralis-stjerne forlænger

Astralis og Lukas ‘gla1ve’ Rossander er blevet enige om en kontraktforlængelse, så parterne nu har papir på hinanden frem til sommeren 2024.

Det skriver Astralis i en pressemeddelelse.

Det har i et stykke tid været kendt, at de fleste Astralis-spillere har kontraktudløb i løbet af i år, men nu er en af fremtidens spillere i hvert fald på plads.

- Jeg har opnået utroligt meget med Astralis, og det er klart, at jeg har haft mange overvejelser, før jeg gik ind i forhandlinger omkring en forlængelse. Var det på tide at prøve noget nyt, eller kan jeg se mig selv i Astralis i lang tid fremover? I sidste ende var det dog ikke så svært, indleder holdkaptajnen.

- Jeg er Astralis i hjertet, og uanset hvordan vi vender og drejer det, er det her, jeg føler mig hjemme. Det er en organisation, der altid går forrest og altid stræber efter at udvikle spillet og spillerne – og så ligger det bare dybt i alle, at man spiller for at vinde de største titler.

‘gla1ve’ skiftede fra Heroic til Astralis i 2016, hvor han overtog rollen som holdkaptajn fra Finn ‘karrigan’ Andersen, der blev vejet og fundet for let.

‘gla1ve’ løftede i september sit fjerde major-trofæ. En major er CS:GO’s svar på verdensmesterskabet (Foto: HLTV.org)

Siden da er det blevet til intet mindre end fire major-titler, som gør ‘gla1ve’ til en af de mest vindende CS:GO-spillere nogensinde. Han er derfor også flere gange blevet udråbt som verdens bedste ingame leader - ham der styrer holdets taktikker under kampene.

- Når vi kigger på vores Counter-Strike hold i historisk perspektiv, har ‘gla1ve’ været instrumental for måden, vi har udviklet spillet, og hans altid grundige forberedelser har været én af nøglerne til holdets succes.

- Han er uden tvivl en af verdens bedste i sin rolle, og under vores samtaler i forbindelse med kontraktforhandlingerne, har det virkelig slået mig, hvor sulten og ærgerrig han fortsat er. Vi er nået utroligt langt med holdet, men i forhold til måden, vi arbejder både i og uden for spillet, har vi stadig masser at forbedre, og her kan man ikke undervurdere gla1ves erfaring og bidrag til holdet. Han tænker virkelig Counter-Strike på et andet niveau end mange andre, og det kommer vi til at se meget mere til i fremtiden, fortæller sportsdirektør Kasper Hvidt.

Hele Astralis-holdet er gået på ferie men vender tilbage den 11. august. Derefter venter et hårdt program i efteråret, der blandt andet byder på den første major i to år.

Derudover kan ‘gla1ve’ også se frem til at blive far i løbet af efteråret. Det vides endnu ikke, om det betyder, at den 26-årige dansker er ude i et stykke.