Astralis-stjerne gentager vild bedrift

For tredje år i træk er danske Benjamin 'blameF' Bremer blandt de 20 bedste spillere i verden.

Den store danske profil kommer ind på en 12. plads - hvilket er én placering bedre end sidste år. Det er samtidig tredje år i træk, at 'blameF' optræder på HLTV's top 20 liste. I 2020 strøg han nemlig ind på en flot sjetteplads.

HLTV begrunder danskerens 12. plads med et utrolig højt bundniveau og individuelle præstationer, der trumfer mange spillere højere oppe på listen.

Den danske stjerne var faktisk den fjerdebedste spiller i 2022, hvis man kun kiggede på statistikkerne.

Det er tal, som taler for en placering indenfor top 10, men desværre for 'blameF' var Astralis ikke konkurrencedygtige nok i 2022 til, at han kunne komme længere op på listen. Mangel på deltagelse i slutspil ved de helt store events holdt 'blameF' tilbage, skriver HLTV.

Så selvom Astralis-stjernen holdt det høje niveau mod de bedste hold ved de største turneringer, så var mængden af kampe på allerhøjeste plan for lav til at danskeren kunne kravle ind i top 10.

'blameF' blev fremhævet som en markant spiller ved både ESL Pro League Sæson 15, IEM Cologne og Roobet Cup, mens han tog MVP-titlen, altså turneringens bedste spiller, ved Pinnacle Cup i Lund.