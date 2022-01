Astralis-stjerne indtager fornem liste

For andet år i træk indtager Astralis-stjernen Benjamin 'blameF' Bremer listen over de 20 bedste CS:GO-spillere i verden.

Det står klart, efter sløret i disse dage bliver løftet for verdensranglisten over de 20 bedste spillere, og her er danskeren endnu engang at finde blandt verdens allerbedste.

Sidste år endte 'blameF' på en fornem sjetteplads, men i år må han altså tage til takke med en 13. plads.

Han er indtil videre den anden dansker på listen, efter Martin 'stavn' Lund fra Heroic i sidste uge blev kåret som verdens 16. bedste spiller. Det var ligeledes Heroic-stjernens andet år i træk på verdensranglistens top 20.

Hentet ind til genopbygning

'blameF' blev i november hentet til Astralis sammen med Kristian 'k0nfig' Wienecke som erstatning for Peter 'dupreeh' Rasmussen og Emil 'Magisk' Reif.

Skiftet kom som et led i en større genopbygning af Astralis, der i 2021 langt fra har ramt det vanlige niveau. For første gang i holdets historie gik de gennem et kalenderår uden at vinde én eneste turnering.

Netop duoen med 'blameF' og 'k0nfig' er ikke hvilken som helst duo.

De to danskere har spillet sammen på det amerikanske hold Complexity siden januar 2020 og i løbet af den tid gjort ondt på de andre hold i verdenseliten. Samtidig fik de flere til at lægge ekstra mærke til dem, så meget at Astralis i november hentede dem ind til at få holdet tilbage på vindersporet.

Lige nu er der pause for de store turneringer, men forventningen er, at Astralis og resten af verdenstoppen tager hul på sæsonen igen i løbet af de næste par uger.

Verdensranglisten bliver afsløret dag for dag frem til den 22. januar, hvor de tre sidste spillere afsløres. Her er storfavoritten til at tage førstepladsen den ukrainske superstjerne Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev, der spiller for NaVi.

Indtil videre er sløret løftet for ni af spillerne i top 20, der dermed er som følger: