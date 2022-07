Astralis-stjerne kommenterer rygter om legendes retur

Onsdag aften sikrede Astralis en plads i gruppespillet ved megaturneringen IEM Cologne, hvor de fredag brager sammen med brasilianske FURIA i turneringens gruppe B.

Vejen dertil var ellers ikke helt problemfri for danskerne, der tabte åbningskampen til 00Nation og efterfølgende slog Complexity, inden BIG ligeledes blev besejret, og billetten til gruppespillet blev sikret.

CS:GO-mediet HLTV fangede Astralis-stjernen Asger 'Farlig' Jensen efter sejren over Complexity, og her kom det foruden kampen også til at handle om det pres, der er, når man spiller i Astralis og de rygter, der har været om den tidligere Astralis-stjerne Nicolai 'device' Reedtz' retur til holdet.

Det er især egne præstationer i den første tid i Astralis-trøjen, som 'Farlig' ikke er tilfreds med. Han har statistisk været Astralis' tredjebedste i et 2022, hvor tingene langt fra har klappet for Astralis.

Holdets bedste placering var i juni, hvor de i Pinnacle Cup i Lund nåede finalen og tabte til Heroic.

- Jeg føler, at jeg har spillet rædselsfuldt. Det føles forfærdeligt at spille så dårligt. Ikke at jeg kommer til at tale mig selv op som en fucking stjerne-AWPer, men jeg føler, at jeg bestemt har præsteret bedre på mine tidligere hold.

- Jeg gør selvfølgelig mit bedste for at ignorere sociale medier, fordi der er mere af det, når man er i Astralis, men jeg tror, ​​det bare er en proces.

- Hvis jeg skulle give min egen mening indtil nu, er jeg selvfølgelig ikke tilfreds med, hvordan jeg præsterer, lyder det fra danskeren.

"Hvis 'device' kommer tilbage, hvad fanden kan jeg så gøre ved det?"

Pladsen som AWP-spiller på Astralis har været en svingdør, siden megastjernen Nicolai 'device' Reedtz skiftede til svenske NIP i april sidste år.

Blandt andet har både Philip 'Lucky' Ewald været omkring rollen, ligesom også holdets kaptajn Lukas 'gla1ve' Rossander har taget sig af rollen.

Og netop 'device', der har vundet fire majors i Astralis-trøjen, har været nævnt flere gange i krogene som et oplagt bud til atter at skabe stabilitet på den vigtige position i Astralis. Og 'Farlig' er da også bevidst om, at han ikke kan gøre det store ved det, hvis nu den firedobbelte majorvinder vender retur til Astralis.

'Farlig' fokuserer dog lige nu på kampene og at præstere så godt som muligt.

- Hvis 'device' kommer tilbage, hvad fanden kan jeg så gøre ved det?

- Det er, hvad det er, og alt, hvad jeg kan gøre, er at spille de kampe, jeg skal spille, uanset hvor mange det måtte være.

- Måske er det mange nu, så jeg prøver at spille dem bedre. Mest for min egen skyld, fordi det føles forfærdeligt at svigte holdet, det er det, jeg prøver at undgå.

'Farlig' og Astralis møder FURIA i gruppe B fredag eftermiddag i IEM Cologne.