Astralis-stjerne ser frem mod stor turnering: - Vi kommer med alt, hvad vi har

Fjerde og sidste gruppe i megaturneringen ESL Pro League er lige om hjørnet, og her får vi langt om længe danske Heroic og Astralis i ilden.

Det bliver samtidig til debut for Asger 'Farlig' Jensen, der kom ind på Astralis-mandskabet i februar men stadig har en officiel kamp til gode.

Ikke desto mindre er hans nye holdkammerat, Kristian 'k0nfig' Wienecke, glad for tilgangen af nye spiller.

- Det er fedt! Der er en rigtig god følelse på holdet, og vi har taget et stort skridt med tilgangen af Asger. Hans stil passer os andre rigtig godt, og han er en spiller, der tager initiativ og klart fortæller, hvad han har brug for.

- Der har aldrig været dårlig stemning, og Philip ('Lucky' Ewald, nu bænket Astralis-spiller, red.) gjorde sit, men jeg tror ikke, der er nogen på holdet eller omkring os, der er i tvivl om, at vi kommer med brystkassen fremme og er klar til kamp, siger 'k0nfig'.

Hvordan har arbejdet været med at få 'Farlig' ind på holdet og i gruppen?

- Super let. Han er meget vokal, samtidig med han er god til at fornemme, hvad der er brug for i de enkelte situationer. Han er en impact-spiller, men det hele skal ikke lægges op på ham, siger 'k0nfig' og tilføjer:

- Han skal også finde sig helt til rette, og vi andre skal løfte mere. Det gør vi også, så både på serveren og socialt fungerer det rigtig godt, siger han.

Målet er slutspil

Onsdag aften venter amerikanske Evil Geniuses, og de er første forhindring på vejen mod målet, som er avancement fra gruppen, der foruden første dags modstander tæller verdensetterne fra NaVi, danske Heroic, amerikanske Complexity og polske AGO.

Og den 24-årige Astralis-stjerne glæder sig til at komme i gang med turneringen, som Astralis flere gange tidligere har vundet.

- Vi spiller alle kampe for at vinde, og gør vi det, vinder vi jo det hele. I første omgang skal vi dog videre fra gruppen, og der er stærk konkurrence, så vi fokuserer på den opgave, der er foran os.

- Vi går ind til turneringen med en afklarethed, vi måske har savnet, så jeg glæder mig vildt til at komme i gang.

ESL Pro League har en præmiepulje på 5,5 millioner kroner.

Ikke nedadgående formkurve

Kristian 'k0nfig' Wienecke blev sammen med Benjamin 'blameF' Bremer præsenteret i Astralis-trøjen i november sidste år. Og i debuten til BLAST Premier Fall Final i Royal Arena, var det et uhørt højt niveau især 'k0nfig' lagde for dagen. Men siden da er formen dalet en smule, ligesom holdet også er røget ud top 10 på verdensranglisten.

Det hører dog med, at han til seneste turnering, IEM Katowice, hvor Astralis endte på en 7.-8. plads og blev sendt ud af turneringen af finalisterne fra G2, fik leveret noget, der nærmede sig det niveau, han viste til BLAST Premier Fall Final i Royal Arena, hvor Astralis endte som treer.

Kritikere vil sige, at det har været en nedadgående formkurve på det seneste for dit og holdets vedkommende. Hvornår kan fansene forvente at få Astralis tilbage på toppen?

- Vi har ikke præsteret, som vi vil og skal, det er vi enige om. Jeg er dog ikke enig i, at vi eller jeg personligt er i en nedadgående formkurve, siger danskeren og uddyber:

- At slutte 7.-8. i Katowice efter et 2-1 nederlag til G2 er ikke nogen katastrofe. Personligt havde jeg en OK turnering og føler, det er gået bedre og bedre, hvilket statistikkerne vel også viser. Det er en udvikling, jeg gerne vil fortsætte, og vi går ind til turneringen med stor tro på os selv.

- Så må resultaterne jo vise om vi har ret, men vi kommer med alt, hvad vi har, slutter 'k0nfig'.

Astralis og 'k0nfig' møder Evil Geniuses klokken 19.30 onsdag aften i ESL Pro Leagues gruppe D. Heroic møder tidligere på dagen amerikanske Complexity klokken 16:00.

Begge kampe kan ses på TV 2 Play eller gratis på Twitch

Astralis består af: