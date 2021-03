Astralis-stjerne skal være far

Der er familieforøgelse på vej på Astralis-holdet.

Det annoncerede Lukas ‘gla1ve’ Rossander, der er holdkaptajn for det danske CS:GO-hold, på Twitter i sidste uge.

Selv om der stadig er omkring seks måneder til termin, er den danske CS:GO-stjerne spændt på den nye rolle, der venter ham og kæresten.

- Jeg er selvfølgelig super glad, og super glad for hende, der skal være mor til mit barn. Det bliver en helt ny og spændende verden, som jeg glæder mig til at gå ind i. Heldigvis er der jo et halvt år til, så man lige kan nå at forberede sig lidt. Vi kigger også på et nyt sted at bo, så det kunne også være fedt at få fikset det, inden babyen kommer, siger han til Ekstra Bladet.

Den kommende forældrerolle er dog ikke lig med en ende på karrieren, der har budt på rekordmange triumfer, fastslår ‘gla1ve’.

- Jeg tænker i hvert fald nok, at jeg skal være god til at holde fokus på min karriere, og det er jo også noget, som jeg har snakket med kæresten om i forhold til prioritering af de forskellige ting. Jeg er 25 år og har stadig mange gode år endnu forhåbentlig. Så fansene skal ikke være nervøse.

Planlagt efter stor turnering

Med termin om cirka seks måneder vil den opmærksomme læser derfor også fange, at det ligger tæt op ad årets helt store turnering, der spilles i slutningen af oktober.

Her skal Stockholm nemlig være vært for den såkaldte major, der er den mest prestigefyldte turnering i CS:GO, og som Astralis har vundet fire gange i alt.

Det er naturligt nok en turnering, man ikke vil gå glip af som Astralis-spiller, og den kommende far har da også haft kuglerammen fremme for at planlægge graviditeten.

- Det har faktisk været lidt en svær planlægning, fordi vi begyndte at sidde og tælle måneder, og hvis vi skulle have et barn, så skulle det være nu, ellers blev vi nødt til at vente i lang tid, fordi så kommer der major og en masse andet, siger ‘gla1ve’.

‘gla1ve’ og resten af Astralis tager torsdag hul på ESL Pro League-turneringen, hvor de lægger ud mod Evil Geniuses. Den kamp kan ses gratis på Twitch.