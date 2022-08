Astralis tager vigtigt skridt mod VM

Mandag blev sæsonen skudt i gang efter en velfortjent sommerpause til CS:GO-eliten, og her blev der lagt fra land med flere af topholdene i aktion fra første færd.

De første åbne kvalifikationer til CS:GO's svar på VM, Majoren, blev nemlig skudt i gang, og blandt de hold der skulle kæmpe for en plads, var blandt andre Astralis og Copenhagen Flames.

Og det blev en godkendt aften for de to mandskaber, da de gik ubesejrede gennem førstedagen. Det samme gjorde ECSTATIC, Sprout og MASONIC blandt andre også.

Massive problemer

Det var dog en aften, der fik en noget anden overskrift fra flere spillere og følgere af CS:GO.

ESEA, som stod for at afholde kvalifikationen, hvor alle kunne tilmelde sig, havde nemlig problemer med deres servere, og derfor bød aftenen på ventetid for flere af holdene, ligesom der en overgang var helt lukket for adgang til kampstillingen.

Astralis mod de danske mestre

Holdene endte dog med at få spillet de sidste kampe i løbet af natten, og tirsdag aften venter andendagen af kvalifikationen.

Her står den på danskerbrag allerede fra første kamp tirsdag, når Astralis tager imod POWER Ligaen-mestrene MASONIC.

Mens Astralis er nummer fire på verdensranglisten, så er MASONIC i skrivende stund end ikke på verdensranglisten, og favoritværdigheden er derfor til at tage og føle på.

Af aftenens andre kampe har vi også top 10-holdet MOUZ, der skal op mod EC Kyiv, mens OG og Copenhagen Flames stadig mangler at finde ud af deres modstandere.

Astralis' kampe i løbet af aftenen kan ses gratis på Astralis' Twitch-kanal.

Skulle Astralis eller nogle af de andre hold ryge ud i dagens kampe, så er der tre chancer yderligere, da de åbne kvalifikationer løber af stablen i løbet af august.

