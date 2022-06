Astralis Talent misser slutspil

Når slutspillet i WePlay Academy League senere på måneden løber af stablen, så bliver det uden Astralis Talent blandt de fire sidste hold.

Det står klart, efter det danske akademi-hold søndag aften spillede den afgørende kamp om en plads i slutspillet, hvor de stod overfor brasilianske FURIA Academy.

Og brasilianerne var i forrygende form og gjorde rent bord i kampen, som de vandt 2-0.

Dermed tager FURIA Academy den sidste plads i slutspillet og nægter samtidig Astralis Talent en gentagelse af sidste sæsons slutspil, hvor de nåede tredjepladsen i talentligaen.

Stærkt gruppespil

Resultatet kommer som en skuffelse for Astralis Talent, der endte toer i gruppespillet og derfor fik et forrygende udgangspunkt for at spille sig videre til slutspillet.

MOUZ NXT og BIG Academy var qua deres førstepladser i grupperne sikret en direkte plads, mens fnatic Rising med danske Mikkel 'Maze' Sparvath på holdet tog den sidste plads i slutspillet.

Slutspillet i WePlay Academy League sæson 4 spilles fra 24. til 26. juni, og præmiepuljen er på over 700.000 kroner.

MOUZ NXT har vundet de tre tidligere udgaver af turneringen.