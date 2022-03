Astralis Talent smadrer al modstand i POWER Ligaen

Det blev en særdels god aften for Astralis Talent, da det mandag aften igen gik løs i Danmarks bedste CS:GO-liga, POWER Ligaen.

Astralis Talent ligger lige nu nummer fem i POWER Ligaen, og den plads konsoliderede de mandag aften. De skulle først på aftenen i kamp mod HeroC1ty, og her blev det til en knusende 16-1-sejr til Astralis Talent-mandskabet.

Kort efter ventede CEPTER BITSKINS, og her gentog Astralis Talent bedriften. I kampen var særligt Mikkel 'MistR' Thomsen og Frederik 'Fessor' Sørensen godt spillende.

Nyt hold i spidsen

Efter mandagens kampe har vi også fået et nyt hold på førstepladsen. MASONIC gjorde nemlig rent bord i deres to kampe, hvor det blandt andet blev til sejr over Tricked, der ellers førte rækken.

Det betyder, at MASONIC nu er i spidsen af POWER Ligaen.

Og det glæder naturligt nok Andreas 'blaq' Elversøe, der er spillende direktør for MASONIC. Især sejren over Tricked, som MASONIC tabte til tidligere på sæsonen, lunede.

- Det føles altid rart at vinde over Tricked. Det er en fornem klub med dygtige folk, og jeg elsker at vinde over dygtige folk. Tricked har haft en god ”streak” online på HLTV, så det er dejligt at slå et godt spillende dansk mandskab, lyder det fra 'blaq', der tilføjer:

- MASONIC har været med i længere tid og kæmpet for at hive et trofæ hjem, så at se navnet på toppen er super motiverende. Vi håber på at stå stærkest i slutspillet, slutter den 27-årige spiller.

Slutspillet i POWER Ligaen løber af stablen til foråret. Her skal de seks bedste hold fra grundspillet dyste om sejren.

Mandag aftens kampe endte således:

18:00 - HeroC1ty vs. AGF Esport - 14-16

18:00 - CEPTER BITSKINS vs. DREAM.gg - 4-16

19:00 - HeroC1ty vs. LosReyes - 16-14

20:00 - MASONIC vs. CEPTER BITSKINS 16-8

20:00 - HeroC1ty vs. Astralis Talent - 1-16

21:00 - CEPTER BITSKINS vs. Astralis Talent - 1-16

21:00 - Tricked vs. MASONIC - 16-8

21:00 - Brøndby eSport vs. Linx Legacy - 14-16

22:00 - LosReyes vs. AGF Esport 16-11

Stillingen i POWER Ligaen er dermed: