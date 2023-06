Astralis Talent vinder Danmarks bedste liga

Lørdag blev den 23. sæson af POWER Ligaen afgjort i hjertet af Aarhus inde i Red Bull Gaming Sphere, hvor fire hold kæmpede om titlen og de 65.000 kr., som følger med.

Den første semifinale startede allerede kl. 10:00, hvor Atlantic til stor overraskelse sendte Sashi, som blandt andet består af et par tidligere North-stjerner, til tælling efter en tæt 2-1-sejr.

Herefter skulle den anden semifinale afvikles, hvor Astralis Talent og MASONIC, som tilsammen har vundet ligaen de seneste tre sæsoner, skulle duellere om en plads i finalen og et forsøg på at vinde titlen atter engang.

Det endte med at blive til en stensikker 2-0-sejr til Astralis Talent, der spillede turneringen uden deres helt store stjerne i form af Andreas ‘Xyp9x’ Højsleth, der er gået på ferie.

Annonce:

Inden finalen skulle skydes i gang, havde Jacob ‘s0mmer’ Sommer, som er ekspert for Dust2.dk, spået, at Astralis Talent ville løfte trofæet uden problemer.

- Jeg tror, at Astralis Talent er store favoritter til at tage sejren i dag. Der er ikke noget at sige til det. Når man har kigget på nogle af deres seneste kamp - også bare internationalt - spiller de bare meget, de deltager i mange turneringer, og de har bare et knivskarpt hold.

Det endte også med at blive til en Astralis Talent-sejr, men det gik dog ikke helt kønt for sig, da opgøret skulle afgøres på det tredje og afgørende map i dobbelt overtid, hvori det var marginalerne, der i sidste ende afgjorde, hvem der løb med titlen.

Sigter efter hattrick

Astralis Talent kunne derfor juble over igen at blive kåret som vinder af POWER Ligaen og være 65.000 kr. rigere.

Kristoffer ‘Kristou’ Aamand, som er AWP’er for Astralis Talent, havde også et stort smil i hele hovedet, da vi fangede ham få minutter efter den sidste runde.

Annonce:

- Det er super dejligt i kroppen lige nu. Det er super dejligt at vinde efter at være lidt bagud og lave comeback. Det er bare dejligt.

I løbet af POWER Ligaens 23 sæsoner har der aldrig været et hold, som har vundet titlen tre gange i streg, men det er målet i hvert fald hos Astralis Talent.

- Det håber vi på. Vi ses næste sæson, slutter ‘Kristou’.

Den næste sæson af POWER Ligaen starter efter sommerferien.

Plads- og præmiefordeling i den 23. sæson af POWER Ligaen: