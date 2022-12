Astralis Talent ydmyger favoritter i semifinalen

Tirsdag fandt vi de to finalister i Danmarks bedste Counter-Strike-liga, POWER Ligaen, og her er der en genganger fra sidste år samt et talenthold.

Dagen startede ud med to kvartfinaler, som begge bød på stor underholdning.

Først var det et opgør mellem talentholdet Flames Ascent og CEPTER BITSKINS, og her skulle den ud i alle tre maps, inden holdets helt store stjerne, David ‘Inspire’ Rasmussen, ledte sit mandskab til sejren og en plads i semifinalen.

Den anden kvartfinale blev vundet af sidste sæsons finalister, Tricked, som af mange var anset som favoritter til at løbe med den samlede sejr i denne sæson. Den favoritværdighed levede de i sandhed op til, da de sikkert besejrede Atlantic 2-0.

Favoritterne dominerer i semifinalerne

Den første semifinale bød på et opgør mellem sidste sæsons vindere, MASONIC, og så Flames Ascent, som kom brandvarme efter en flot kvartfinale.

På de to første baner gav talentholdet da også MASONIC kamp til stregen, men da det brændte på viste Anton ‘Anlelele’ Huynh, Theis ‘J3nsyy’ Jensen og resten af MASONIC-spillerne høj klasse, da de bankede Flames på tredje og sidste bane med cifrene 16-2.

Astralis Talent stod over for Tricked i den anden semifinale, og her var der lagt op til et tæt opgør mellem to af Danmarks bedste hold.

Noget overraskende var det dog en totalt ensidig affære, der blev vist, da Astralis Talent var i en klasse for sig i store dele af kampen.

Trioen bestående af Kristoffer ‘Kristou’ Aamand, som for nylig hjalp førstholdet, Alexander ‘br0’ Bro og Alexander ‘Altekz’ Givskov kørte talentholdet nemlig Tricked rundt i manegen - først med en 16-1-sejr og bagefter med en 16-9-sejr, som dog var i Astralis’ kontrol gennem hele opgøret.

MASONIC og Astralis Talent tørner derfor sammen i POWER Ligaen-finalen lørdag den 17. december.

Kampen kan følges på TV 2 Play fra klokken 20:00.