Astralis-talenter godt fra start

POWER Ligaen blev skudt i gang mandag aften, og her var der sejre til to af ligaens nye hold. Og så kom Astralis Talent godt fra start.

Mandag aften blev en ny sæson af Danmarks bedste CS:GO-liga skudt i gang, og her skulle otte af POWER Ligaens 12 hold i aktion.

Sæsonens første opgør stod mellem oprykkerne fra Campus Vejle * Instinct og ligadebutanterne fra Singularity. Her var det en tæt affære, hvor det i sidste ende var Singularity, der trak det længste strå.

Herefter gjaldt det opgøret mellem seneste sæsons kvartfinalister fra MASONIC, der stod overfor Astralis Talent. Og her viste Astralis Talent skræmmende styrke med stærke præstationer fra især Lucas 'Gnøffe' Brunsvig og Alexander 'Altekz' Givskov.

Sidstnævnte spillede det meste af sidste sæson for MASONIC, men mandag aften gjorde han i den grad ondt på sine tidligere holdkammerater.

Endnu en sejr til “nye” skikkelser

Til at runde aftenen af var der kampen mellem AaB og QBF. Førstnævnte reddede sig akkurat fra nedrykning i sidste sæson, mens førstnævnte er et af de nye hold til denne sæson. Det er dog ikke ukendte spillere i POWER Ligaen-regi.

Holdkaptajn for QBF Danny ‘BERRY’ Krüger har nemlig vundet ligaen to gange tidligere. Desuden har Mathias ‘Maccen’ Madsen tørnet ud for Lyngby Vikings tidligere i karrieren.

Opgøret mellem AaB og QBF startede bedst ud for ‘BERRY’s mandskab, der hurtigt satte sig på kampen. Dominansen fortsatte opgøret igennem trods brav fight fra nordjyderne. Især QBF’s unge Sebastian ‘Tauson’ Tauson Lindelof gjorde ondt på AaB og var med 24 ‘kills’ stærkt medvirkende til, at QBF vandt kampen 16-11.

Mandag aftens kampe endte således: