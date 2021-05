Astralis-talenter kæmper om førstepladsen

Endnu en runde af Danmarks bedste CS:GO-liga står for døren, og mandag aften er der fem kampe på programmet.

Først på aftenen skal Astralis Talent i kamp, og her venter CEPTER BITSKINS, der i sidste sæson nåede kvartfinalerne under Alpha-banneret. Siden da har der været skifte i både lineup og i navn, og ind er kommet unge Emil ‘jekuzih’ Gregersen.

Astralis Talent sejrede i deres første kamp og ligger derfor øverst i ligaen før mandagens kampe. De to hold brager sammen klokken 18:00.

Samtidig med den kamp krydser Spirit of Amiga klinger med de forsvarende mestre fra Tricked. Tricked har stadig sin første kamp til gode, mens Spirit of Amiga vandt deres første kamp mod oprykkerne fra DREAM.gg.

Netop DREAM.gg skal også i kamp mandag aften. Her gælder det et af ligaens nye hold, nemlig Singularity, og her skal Singularity forsøge at fortsætte de gode takter fra åbningsdagens sejr.

Semifinalister skal i ilden

Sidst på aftenen tager sidste sæsons semifinalister fra AGF hul på deres færd i POWER Ligaen. Her gælder det AaB, der i sidste uge måtte se sig slået af QBF og derfor indtager en af de lavere placeringer i rækken.

Opgøret mellem AGF og AaB skydes i gang klokken 22:00.

Alle dagens kampe i POWER Ligaen er som følger:

18:00 Astralis Talent vs. CEPTER BITSKINS (TV)

18:00 Spirit of Amiga vs. Tricked

19:00 Campus Vejle * Instinct vs. QBF

19:00 DREAM.gg vs. Singularity (TV)

22:00 AaB vs. AGF (TV)

Kampene kan ses gratis med danske kommentatorer på Twitch.