Astralis-talenter væltet af tronen

Efter mandagens kampe i POWER Ligaen er der et nyt hold på ligaens førsteplads. Og så er Astralis Talent ikke længere ubesejrede.

Tricked er POWER Ligaens nye førerhold.

Det står klart, efter mandagens kampe i Danmarks bedste CS:GO-liga, hvor Tricked gjorde rent bord og tog seks point ud af seks mulige.

Først på aftenen slog de sidste sæsons kvartfinalister fra CEPTER BITSKINS i en tæt affære, hvor de to hold fulgtes ad helt til sidste runde, som Tricked vandt og dermed vandt banen 16-14.

Senere på aftenen skulle de forsvarende mestre igen i kamp, og her ventede Atlando Esports, der endnu ikke har vundet en kamp i denne sæson af POWER Ligaen. Og hvis de havde troet, at Tricked gav ved dørene, så blev det hurtigt understreget, at det ikke er tilfældet.

For efter en pauseføring på 12-3 gjorde Tricked arbejdet færdigt i anden halvleg og vandt banen 16-6. Dermed indtager de førstepladsen i POWER Ligaen.

Astralis Talent nedlagt af ligadebutanter

Det var en førsteplads, der før mandagens kampe tilhørte Astralis Talent. Men mandag aften stod de overfor Singularity, der er et af ligaens nye hold i denne sæson.

Det var også en tæt affære frem til pausen, men herefter tog Singularity teten og drev gæk med Astralis Talent. Det endte med en sejr til Singularity, der ligger á point med Tricked og også er ubesejret indtil videre. Tricked fører dog rækken på en bedre score.

Mandagens kampe endte med følgende resultater: