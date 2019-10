Astralis tilbage på verdenstoppen

Det danske Counter-Strike-hold Astralis er tilbage på førstepladsen på verdensranglisten, der blev opdateret mandag.

Her avancerede det danske hold fra anden- til førstepladsen. Astralis har nu 897 point, mens holdet Liquid rykker den modsatte vej med sine 822 point.

Astralis indtog førstepladsen på verdensranglisten i 14 måneder frem til juni i år, men faldt siden tilbage.

Da holdet for knap en måned siden vandt majorturneringen Starladder Major 2019 i Berlin, rykkede det fra fjerde- til andenpladsen.

Avancementet til førstepladsen sker efter en lidt skuffende weekend, hvor Astralis overraskende tabte semifinalen ved Dreamhack Masters i Malmø til det svenske hold Fnatic.

- Vi er ydmyge og stolte over at være tilbage som nummer et i verden. Vi har arbejdet hårdt på alle niveauer og vil fortsætte med det, ikke bare for positionen, men for at sikre gode resultater på lang sigt gennem et stærkt fundament.

- Konkurrencen er hårdere end nogen sinde, og vi må kæmpe hårdere end nogensinde for at nå vores mål. Vi er parate til at gøre det, skriver Astralis på sin Facebook-side.

