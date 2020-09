Astralis topper gruppen: Dansk derby i vente

Seks sejre og et enkelt nederlag. Det blev det til for det danske CS:GO hold Astralis i ESL Pro League, og det resulterede i en førsteplads i gruppen.

Det stjernebesatte hold tabte første kamp til Complexity, der har danskerne Benjamin ‘blameF’ Bremer og Kristian ‘k0nfig’ Wienecke på holdkortet.

Efter nederlaget blev Lucas ‘Bubzkji’ Andersen erstattet af Patrick ‘es3tag’ Hansen i startfemmeren, og det startede en lang række af sejre, som kulminerede med førstepladsen i gruppen.

Det kommer ellers efter en periode, hvor Astralis har været i problemer og er faldet ned som nummer 10 på verdensranglisten. ‘es3tag’ skiftede til Astralis i sommer, men det var ikke til at se i kampene, at han er helt ny på holdet.

- Jeg tror, det er en kombination af, at jeg har nogle fantastiske holdkammerater og benhårdt arbejde. Jeg føler mig godt tilpas og ved, jeg har sindssygt dygtige spillere omkring mig, som har min ryg uanset hvad, siger ‘es3tag’.

- Det hjælper selvfølgelig også, at man har en suveræn organisation bag sig, som kan hjælpe til med, hvad end det nu skulle være. Man føler nærmest, at man har fået en sekundær familie her, og det er en god tryghed.

Dansk brag i vente

Førstepladsen i gruppen betyder, at Astralis er klar til slutspillet. Her venter et andet dansk hold i kvartfinalen, Heroic, der virkelig har haft tur i den på det seneste, og derfor ligger Heroic nummer to på ranglisten.

Ikke nok med, at det er et dansk hold, Astralis møder, det er også ‘es3tag’s tidligere hold.

- For Astralis er det lidt en kamp ligesom alle andre, måske med det i mente at danske derbyer godt kan være ret eksplosive og lidt tilfældige, fordi vi ved så meget om hinanden, siger den forhenværende Heroic-spiller, der ser frem til at møde sine tidligere holdkammerater.

Selvom det er specielt at møde et andet dansk hold, er opgøret ligesom ethvert andet for Astralis.

- Jeg føler, vi bliver bedre og bedre nærmest dag for dag, og vi går ind til kampen for at fortsætte den udvikling og for at vinde, men sådan ville det jo være uanset hvem, vi spillede imod. Vi går jo efter at vinde turneringen, så på den måde skal vi jo kunne slå alle.

Kampen mellem Astralis og Heroic spilles den 30. september klokken 17:30. Det er endnu uvist, hvem Astralis stiller op med, da holdet udover ‘Bubzkji’ og ‘es3tag’ også består af Peter ‘dupreeh’ Rasmussen, Lukas ‘gla1ve’ Rossander, Nicolai ‘device’ Reedtz, Emil ‘Magisk’ Reif og Andreas ‘Xyp9x’ Højsleth.

ESL Pro League er den mest prestigefyldte CS:GO liga i verden, og den begynder nu at nærme sig enden, da kun slutspillet mangler. Her kæmper holdene om over 2,8 millioner kroner.