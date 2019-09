Astralis-træner: - Jeg er målløs

Danni ‘Zonic’Sørensen er begejstret for de mange danske fans i Berlin

Ved årets største Counter-Strike turnering i Berlin, er danske Astralis nået frem til finalen, hvor AVANGAR venter. Danskerne, der forsvarende mestre, er da også kæmpe favoritter til at løfte trofæet efter et par stærke præstationer i playoff-fasen.

De gode præstationer på scenen står dog ikke alene, lyder det fra holdets træner, Danny ‘Zonic’ Sørensen.

En stor delegation af danske fans gør nemlig sit for at fyre godt op under Astralis-drengene, og det gør stort indtryk på det danske hold.

- De danske fans er et kapitel helt for sig selv. Jeg ved ikke, hvor mange der er, og ud over den store gruppe virker det til, der er danske fans alle steder i arenaen.

- Det giver os et kæmpe boost, når vi går på scenen - jeg er helt målløs og ydmyg over hvor mange der følger os og bruger deres tid på at støtte os live, foran skærmen og på vores sociale medier. Vinder vi i aften, er det for dem!, siger Danny ‘Zonic’ Sørensen.

TIlbage på toppen

Astralis har kæmpet med dalende form gennem 2019, men med finalepladsen i Berlin har holdet for alvor spillet sig tilbage i kampen om at blive kaldt verdens bedste hold.

- Majoren har hele tiden været vores helt store målsætning, og allerede i januar satte vi ord på, hvad vi gerne ville opnå i år. Nu står vi så i finalen, og det i sig selv er stort.

- Det er bare vigtigt at sige, at vi ikke har vundet noget endnu, og vi skal op mod en sindssygt svær modstander, som er lidt sværere at forberede sig mod end de hold, vi har spillet mod utallige gange, siger Danny ‘Zonic’ Sørensen.

Vinder Astralis Majoren er det fjerde gang i holdets historie. En sejr i Berlin giver en pengepræmie på 3,4 millioner danske kroner til det danske hold.

Kampen mod AVANGAR spilles klokken 18.00.



