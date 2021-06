Astralis ude af top 5

Efter opdateringen af verdensranglisten er det danske stjernemandskab røget ud af top 5. Et par andre danskere er rykket længere op på testen.

Der er nu kun et dansk mandskab i top 5 i verden.



Det står klart, efter verdensranglisten mandag aften blev opdateret. Her fastholder Heroic sin placering som nummer tre, mens Astralis falder to pladser og må tage til takke med syvendepladsen.

Placeringen er Astralis’ dårligste placering siden september sidste år på den liste, de har toppet i adskillige uger. De har dog stadig en turneringssejr til gode i 2021.

Danskere rykker op

Længere nede ad listen finder vi OG, der har de to danskere Valdemar ‘valde’ Vangså og Nikolaj ‘niko’ Kristensen i startfemmeren. De havde en imponerende turnering til den nyligt overståede IEM Summer, hvor de nåede finalen.

Her mødte de verdensranglistens førerhold Gambit, der tog finalesejren. Det rykker dog ikke ved, at OG er rykket seks pladser op og nu indtager 10. pladsen.

Desuden er også franske Vitality med verdens bedste spiller Mathieu ‘ZywOo’ Herbaut på holdkortet rykket tilbage ind i top 10. De ligger nu nummer otte på listen.

Verdensranglisten er som følger: