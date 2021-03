Astralis væltet af tronen

De danske superstjerner er ikke længere nummer et i verden. Samtidig er de andre danske hold i top 30 klatret op på listen.

Astralis er ikke længere nummer et i verden.

Det står klart, efter verdensranglisten mandag blev opdateret, og Astralis rykkede ned på andenpladsen.

I stedet er det russiske NaVi, der genindtager den eftertragtede førsteplads.

Sidst Astralis var i kamp var til IEM Katowice-turneringen i slutningen af februar, hvor det blev til exit i kvartfinalen. Det samme gjorde sig gældende for NaVi, der nu er nummer et i verden. Placeringen baserer sig dog blandt andet på seneste resultater, hvor russerne altså har været bedre end Astralis.

Næste gang de danske stjerner igen skal i kamp, og dermed har mulighed for at skrabe point sammen til at genindtage førstepladsen, er torsdag i næste uge, når de tager hul på gruppespillet i ESL Pro League.

Andre danske mandskaber går frem

Ud over Astralis er også Heroic og Copenhagen Flames at finde blandt verdens 30 bedste hold. Begge hold er gået frem.

Heroic, der opnåede en førsteplads sidste år, er rykket tre pladser frem og er lige nu nummer 10 i verden. De rykker blandt andet frem på baggrund af deres seneste kampe, hvor de gik ubesejret gennem deres gruppe i ESL Pro League.

Også Copenhagen Flames, der i sidste uge var nummer 30, er rykket op på listen. De er ligesom Heroic rykket tre pladser op og er dermed nummer 27 i verden netop nu. De har blandt andet spillet sig videre til slutspillet i den internationale Pinnacle Cup-turnering.

Desuden kan Copenhagen Flames også følges i slutspillet i Elgiganten Ligaen, der er Danmarks bedste CS:GO-liga. Det spilles til april og vises på DRTV.