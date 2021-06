Banker topholdet

Tirsdag var der igen kampe i Danmarks bedste CS:GO-liga, og her overraskede CEPTER BITSKINS og spillede sig på en foreløbig slutspilsplads.

Endnu et hold har for alvor meldt sig ind i kampen om slutspilspladserne i POWER Ligaen.

CEPTER BITSKINS, der i sidste sæson spillede under navnet Alpha og nåede kvartfinalen, var i går i ilden to gange, og her gjorde de rent bord.

Først blev MASONIC sendt hjem med et nederlag på 16-14, og lige efter gjaldt det kampen mod Singularity, der er ligadebutanter og før tirsdagens kamp havde imponeret med blot et nederlag i seks kampe.

Det blev der lavet om på tirsdag aften, da CEPTER BITSKINS tog sejren 16-6. Dermed rykker de op på en foreløbig femteplads, tre point bag Singularity og seks point bag Tricked på førstepladsen.

Astralis Talent jordet

Astralis Talent var også i kamp tirsdag aften, og det bliver en kamp til glemmebogen. Her mødte de sæsonens overraskelse fra AaB, der sidste sæson akkurat reddede sig endnu en sæson i Danmarks bedste CS:GO-liga.

Det er der vendt op og ned på i denne sæson, hvor holdet har vundet fire ud af seks kampe, og det er nok til en placering i den sjove ende af tabellen. Omvendt har Astralis Talent ikke fået samme gode start med blot tre sejre i seks kampe.

Tirsdagens kamp mod AaB gjorde ikke den statistik bedre. Med cifrene 16-4 blev Astralis Talent ydmyget af nordjyderne, der lægger sig solidt på andenpladsen.

Stillingen i POWER Ligaen er som følger: