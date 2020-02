Barsk kritik af Astralis

Counter-Strike kommentator Duncan 'Thorin' Shields kalder Astralis for 'et hold uden etik'

Han er ikke just kendt for sit diplomatiske antrit, den engelske esport-kommentator Duncan 'Thorin' Shields.

Og 'Thorin', der er ansat som creative director i den nystartede FLASHPOINT-liga, går da heller ikke på listefødder i et interview med hltv.org, hvor han dykker ned i de lange forhandlinger med de mange Counter-Strike-hold, der har måttet vælge om de vil spille under ESL eller FLASHPOINT i den kommende sæson.

De danske verdensettere fra Astralis var tidligt i processen rygtet kraftigt til at skrive under med FLASHPOINT, men i stedet valgte organisationen i slutningen af januar at offentliggøre en nærliggende aftale med ESL.

'Thorin' er dog langtfra imponeret over danskerens fremgangsmåde i forhandlingerne, fremgår det på hltv.org.

- Hvis du ikke har nogen professionel etik, så var det den bedste ting for Astralis.

- Jeg tror ikke på, at de oprigtigt havde interesse i at ville være en del af den her liga (FLASHPOINT, red.). Jeg tror, at de forsøgte at få al den information, de kunne, og så bruge det til at spille begge ligaer ud mod hinanden, så de kunne få det bedst mulige bud, siger 'Thorin'.

Spillere vil skifte

Det er dog ikke kun Astralis, der har lavet en aftale med ESL Pro League fra denne sæson. Også svenske Fnatic, amerikanske Team Liquid og Mousesports er med på listen over hold, som har tænkt sig at konkurrere under ESL's faner.

Til gengæld har FLASHPOINT sikret sig danske MAD LIONS, Made in Brazil og Cloud9.

For 'Thorin' handler det dog mere om at skaffe de bedste spillere, ikke nødvendigvis de bedste hold, og derfor kunne han sagtens se Astralis-spillere skifte hold i nær fremtid, vurderet ud fra betalingsparatheden hos FLASHPOINTS hold.

- Det er fint, hvis Astralis ikke er i ligaen. Næste år, hvis nogen fra vores liga med en masse penge tilbyder at købe en spiller fri for en million dollars, og samtidig vil give spilleren to millioner dollars i løn, så vil Astralis-spillere på et tidspunkt skifte, siger 'Thorin' til hltv.org.

Astralis, der åbnede sæsonen med to nederlag i BLAST Spring Series, har endnu ikke ønsket at kommentere på kritikken.

