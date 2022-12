Bendtners CS:GO-hold bliver i POWER Ligaen

Prosapia tager endnu en sæson i POWER Ligaen, mens Brøndby må vente lidt med at rykke op i Danmarks stærkeste CS:GO-liga.

Det er facit, efter POWER Ligaens første nedrykningsbrag løb af stablen tirsdag aften, hvor Prosapia, som har Nicklas Bendtner i ejerkredsen, skulle slås for overlevelse.

Overfor dem stod Brøndby, der med fornemt spil i løbet af sæsonen vandt 1. division og derfor skulle kæmpe for oprykning.

Brøndby rykkede ud med et brag i foråret, og de kommer ikke tilbage i den bedste række i denne omgang, da det var Prosapia, som tog en sikker sejr på 2-0, efter at have vundet de to baner 16-13 og 16-8.

Der er stadig et nedrykningsbrag på programmet, da Sashi onsdag aften skal i kamp mod SERA WiWi.host om en plads i næste sæson af POWER Ligaen.

Slutspillet i POWER Ligaen skydes i gang tirsdag i næste uge, hvor kvart- og semifinaler spilles. Finalen løber af stablen lørdag den 17. december.

Programmet for slutspillet er:

Tirsdag den 13. december:

Kvartfinaler:

11:00 - Flames Ascent vs. CEPTER BITSKINS

14:00 - Tricked vs. Atlantic

Semifinaler:

17:00 - MASONIC vs. Flames Ascent/CEPTER BITSKINS

20:00 - Astralis Talent vs. Tricked/Atlantic