Blandt verdens bedste: Danskere indtager fornem liste

Det har ikke skortet på hæder til 22-årige Emil ‘Magisk’ Reif, der de sidste par år har været en del af Astralis. Og nu er der endnu mere anerkendelse til verdensstjernen.

På verdensranglisten, der præsenteres hver januar og gør status over de 20 bedste spillere i det forgangne år, er han nemlig strøget ind på 11. pladsen.

I 2020 har ‘Magisk’ og resten af Astralis-drengene fortsat med at vinde, og senest vandt de IEM Global Challenge med en præmiesum på omkring 1,2 millioner kroner.

Det er fjerde gang, Emil ‘Magisk’ Reif er at finde på listen, hvor han i 2019 indtog en 5. plads, danskerens bedste placering hidtil.

En der til gengæld ikke tidligere har været blandt verdens 20 bedste Counter-Strike-spillere er 18-årige Martin ‘stavn’ Lund, der spiller for det danske hold Heroic. Men han er i år at finde på 12. pladsen.

Martin ‘stavn’ Lund har siden marts 2019 spillet for Heroic, hvor han har udviklet sig til at blive en vigtig brik for holdet. Det har også vist sig i 2020, der blev et ganske godt år for Heroic. Det er blandt andet blevet til sejr i to store turneringer, heraf en med en præmiesum på over 900.000 kroner.

Desuden indtog holdet også verdensranglistens førsteplads i en periode. En plads Astralis nu ligger solidt på igen.

Resten af verdensranglisten præsenteres i løbet af de næste ni dage frem mod den 20. januar, hvor sidste års bedste spiller kåres.