BLAST vil fylde Royal Arena

Når CS:GO-turneringen BLAST Premier Fall Final spilles sidst i november, bliver det formentlig i et fyldt Royal Arena i København, hvor 12.000 tilskuere hver dag skal overvære de otte hold i duel.

Det har BLAST netop offentliggjort i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer efter, at både Danmark og flere andre af verdens lande begynder at åbne mere og mere op. Det giver BLAST mulighed for endelig at fylde en arena igen, som det ikke har været muligt under corona-pandemien.

Det glæder Nicolas Estrup, der er en af de ansvarlige for afviklingen af BLAST.

- Vi har ventet på det her, og vi har ventet på endelig at kunne sidde her og snakke om at vende tilbage til LAN. Og nu er det på plads, at vi skal vende tilbage til Royal Arena, som åbenlyst er kronjuvelen. Det er en helt særlig følelse, og vi glæder os.

- Jeg tror på, at både vores ambitioner for showet kombineret med sulten hos publikum gør, at 12.000 lyder som et fornuftigt mål. Det er en klar forhåbning, fortæller Nicolas Estrup på et pressemøde.

Turneringen bliver afviklet fra den 23. til 28. november, men de første dage bliver spillet for lukkede døre. De otte hold skal dyste om 2,6 millioner kroner samt en plads videre til World Final, hvor der er over 6,1 millioner kroner på højkant.

Der er endnu ikke sat navn på nogle af de otte hold, men det forventes at være nogle af verdens bedste, som stiller til start i København.

Billetsalget åbner den 18. juni klokken 11:00, og du kan købe billet ved at trykke her.