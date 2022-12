Brækkede håndleddet: Nu står han i kvartfinalen

Tirsdag formiddag kommer vi et skridt tættere på at finde denne sæsons vindere af POWER Ligaen, når slutspillet i Danmarks bedste CS:GO-liga skydes i gang.

Dagen lægger ud med kvartfinalerne, og i den første står Flames Ascent overfor CEPTER BITSKINS klokken 11:00.

Flames Ascent endte på en flot fjerdeplads i Ligaens grundspil. Det er dermed også en yderst godkendt sæson i Flames-lejren, hvor målene for sæsonen var sat noget lavere.

- Det vigtigste i grundspillet var, at vi udviklede os, og at vi overlevede i Ligaen. Så målet er egentlig allerede nået, fortæller Flames Ascent-spilleren David 'Inspire' Rasmussen.

Nu er spørgsmålet blot, hvor langt Copenhagen Flames' akademihold kan gå. Ifølge 22-årige 'Inspire' kan de i hvert fald nå semifinalen. Det kræver en sejr over CEPTER BITSKINS i en kamp, hvor 'Inspire' ser en fordel i, at det skal afgøres over tre baner i stedet én enkelt som i grundspillet.

- Jeg tror, vi har fine chancer mod CEPTER BITSKINS. Jeg vil mene, at vi er det bedre hold lige pt, især med deres udskiftninger. Jeg synes egentlig, at vi er godt forberedte på Bo3. Så vi har en god tro på det. I hvert fald imod CEPTER BITSKINS.

Flames Ascent slog CEPTER BITSKINS med intet mindre end 16-5 i grundspillet i en af de sidste kampe, så 'Inspire' har bestemt noget af have det i.

Forsvarende mestre i semifinalen

Skulle Flames gå videre til semifinalen, venter de forsvarende mestre fra MASONIC, og det bliver uden tvivl en svær kamp.

- Man ved ikke rigtig, hvad man skal forvente, fordi de er POWER Ligaens bedste mandskab. Så man må bare ind og prøve at gøre sit bedste og spille sit spil og så se, hvad det bringer.

MASONIC er dog ikke helt usårlige, da de for en uge siden tabte finalen i Energive Cup til Astralis Talent. Et nederlag, der kom bag på 'Inspire'.

- MASONIC har spillet rigtig godt, så jeg havde ikke lige regnet med, at Astralis Talent kunne slå dem, indrømmer 'Inspire', der dog stadig ser MASONIC som favoritter.

Fra brækket håndled til toppen af Ligaen

Denne sæson af POWER Ligaen har været særlig god for 'Inspire', der ifølge statistikkerne er Flames Ascents bedste spiller i grundspillet, hvor han havde en række fænomenale kampe.

Han var blandt andet flyvende i flammernes 16-2-sejr over Atlantic.

En af forklaringerne på 'Inspire's gode præstationer er, at holdkammeraten Sigurd 'buNNy' Fritzbrøgger har overtaget rollen som ingame leader, og dermed kan 'Inspire' fokusere på andre ting end taktikken.

- Når man ikke caller, så får man noget mere frihed. Man skal kun fokusere på sit eget spil. Jeg har nogle gode roller og nogle gode holdkammerater, der støtter mig og sætter mig op, så jeg kan skyde folk. Det er en blanding af det hele, fortæller 'Inspire'.

En flot holdpræstation, der ender med en fjerdeplads i grundspillet, og en solid individuel præstation vidner om, at 'Inspire' er tilbage og kommet for at blive. Det lå dog ellers ikke umiddelbart i kortene, da han i 2019 pådrog sig en betydelig skade.

- Jeg havde ikke turde at drømme om, at jeg ville komme så langt, som jeg er kommet nu. Ikke at det overhovedet er nok, for jeg skal endnu længere. 2019 og 2020 var nogle svære år. Jeg brækkede håndleddet og troede ikke rigtig, at jeg skulle komme tilbage til Counter-Strike.

'Inspire's brækkede håndled skulle opereres, men det blev udskudt grundet coronapandemien. Der gik mere end et halvt år, før håndleddet blev opereret, og selvom 'Inspire' godt kunne spille med det skadede håndled, kunne han ikke spille på et hold.

Efter operationen ventede nemlig måneder med gips og genoptræning. Herefter stod det dog klart, at skaden ikke skulle blive enden på 'Inspire's spæde Counter-Strike karriere.

- Da min hånd begyndte at blive lidt bedre, og gipsen var af, kunne jeg sidde og hygge mig lidt med noget Counter-Strike. Det var kærligheden for holdspil og Counter-Strike i det hele taget, der gjorde, at jeg bare skulle tilbage.

- Det skal siges, at jeg selvfølgelig var nervøs omkring mit håndled, da jeg brækkede det og op til operationen. Jeg vidste ikke, om jeg ville kunne spille mere. Men det kunne jeg godt. Det sagde lægerne i hvert fald, og jeg har aldrig haft nogen problemer med det.

Herfra gik det stærkt. 'Inspire' rykkede op i POWER Ligaen fra 1. division i december sidste år, og siden da har han fast været i POWER Ligaen på forskellige hold.

I sidste sæson blev det akkurat til overlevelse med Linx Legacy-holdet, og her en sæson senere tørner den 22-årige nu ud for Copenhagen Flames' helt nye talentprojekt og ligger i toppen af tabellen i Danmarks stærkeste liga.

Det har altså været noget af en rejse det seneste år, hvor David 'Inspire' Rasmussen også har fået lov til at spille med Copenhagen Flames' førstehold.

- Jeg synes, det var mega fedt at være på førsteholdet. Den måde, de kommunikerede på og tænkte spillet på var helt anderledes, end man er vant til. Man lærer rigtig meget, som man selv kan tage med individuelt men også til holdet. Forhåbentlig kan vi blive endnu bedre, end vi er lige nu, og så må vi se, hvad tiden bringer.

Flames Ascents kvartfinale kamp mod CEPTER BITSKINS vises tirsdag fra klokken 11:00 på TV2 Play.

