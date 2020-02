Brasiliansk stjerne viser storform

Hvis man har fulgt med i international Counter-Strike de seneste år, så kender man også navnet ’coldzera’.

Den brasilianske spiller blev i både 2016 og 2017 kåret som verdens bedste spiller af hltv.org, og han er sågar en af de få, der har fået en permanent graffiti i spillet.

’Coldzera’ rev i 2017 titler til sig sammen med de daværende holdkammerater i SK Gaming (nu MIBR), men efter en del uoverensstemmelser skiftede han i september til Faze Clan, hvor han siden har forsøgt at komme tilbage i det gear, som gjorde ham til verdens bedste.

Den del har krævet en arbejde, men over weekenden har ’coldzera’ vist, at han måske har en ny storhedstid i vente med holdkammeraterne i Faze Clan.

Holdet sejrede således overbevisende mod svenske Ninjas In Pyjamas, hvilket var forventet, men det var nok de færreste, der havde forventet, at Faze Clan også ville tage en suveræn 2-0 sejr over amerikanske Team Liquid.

Faze Clan vandt på map et, Dust2, med 16-12, og på Inferno blev det til hele 16-5. ’Coldzera’ toppede begge maps med henholdsvis 24 og 25 kills, og han sluttede sammenlagt med en rating på 1.51.

Med de to sejre er Faze Clan kvalificeret til at spille BLAST Premier Spring Series Finals, der spilles i Moskva senere på foråret.

Søndag spilles der videre ved BLAST Premier, hvor vinder af Ninjas In Pyjamas og Team Liquid skal møde Faze Clan i kampen om at tage et spot ved finalerne i Moskva.

